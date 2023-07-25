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Ünlü futbolcu Fabinho köpekleri için 40 milyon sterlini tepti!

Suudi Arabistan ekibi Al Itthiad’ın istediği Fabinho, iki köpeğinin "Tehlikeli ve saldırgan hayvan" diye ülkeye sokulmayacağını öğrenince, transferi askıya aldı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Ünlü futbolcu Fabinho köpekleri için 40 milyon sterlini tepti!

Suudi Arabistan Pro League ekipleri transferde dünya futboluna gövde gösterisi yaptı. İngiliz ekibi Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Fabinho da takibe alındı.

Daha önce Karim Benzema, N'Golo Kante gibi dünya yıldızlarına imza attıran son şampiyon Al Ittihad, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile transfer görüşmelerine başladı. 40 milyon sterlini gözden çıkardı. Ancak 2 Fransız Bulldog cinsi köpeği olan Fabinho, can dostlarının "Tehlikeli ve saldırgan hayvan" diye ülkeye alınmayacağını öğrenince, görüşmeleri askıya aldı. Transferin şimdilik yattığı anlaşıldı.

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