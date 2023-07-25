Manisa’daki kuyu faciasında karar çıktı! Site yöneticisinden mide bulandıran savunma: Pişmanım demiyorum!





KALBİMİZE GİRDİ

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi (25), kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Girdi, 8 yıl önce babasının kullandığı araçla kaza yapması sonucu, annesiyle birlikte sakatlandı. Belden aşağısı tutmadı. Ama o yılmadı, spora sarıldı. Milli takımda başarılar kazandı. Hedefi 2024 Paris Paralimpik Oyunları...





ALKOL 'ALLAN' BAKAN!

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, önceki gece Wellington'da trafik kazası geçirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ve 4 saat karakolda tutulan bakan Allan'ın alkollü olduğu belirlendi. Serbest bırakılan Allan, dün görevinden istifa ettiğini bildirdi. "Yaptıklarım iyi olmadığımı gösteriyor" dedi. Başbakan Chris Hipkins, "Bakanlık görevini devam ettirmesinin sürdürülemez olduğuna kanaat getirdi. Özellikle de Adalet Bakanı olarak..." sözlerini kaydetti.





YÜZEN HAPİSHANE

İngiltere, sığınmacıların barındırılacağı dev gemi yaptı. Denizde 18 ay boyunca 18 ila 65 yaş arası 500 erkek sığınmacının barındırılacağı açıklandı. "Bibby Stockholm" adlı dev gemi, Dorset sahilindeki Portland Limanı'na yanaştı. Tartışmalar başladı. Geminin demirlendiği Portland Adası sakinleri, "Bu durum onları hapishanede tutmakla eş değer" diyerek tepki yağdırdı. İnsan hakları örgütleri de uygulamayı, "İnsanlık dışı" diye tanımladı.

MAGUNDA DEHŞETİ

Gaziantep'te, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunlardan biri, olay yerinde bulunan Serpil Temiz'in (39) göğsüne saplandı. Talihsiz kadın, kurtarılamadı.

7 KOCASIZ HÜRMÜZ!

Samsunlu Nezaket, Hamiyet, Hayriye, Sadiye, Fikriye, Saniye ve Serpil Angın kardeşler hiç evlenmedi. Çiçek satıp geçindi.





1.7 MİLYON DEVRETTİ

10 BİLEN çıkmayınca bir milyon 721 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 943'er, 8 bilenler 507'şer, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.





71 MiLYON DEVRETTİ

6+joker bilen çıkmayınca 71 milyon 864 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 5 milyon 760 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 28'er, 3 bilenler 220'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN