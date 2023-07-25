Kütahya’da silahlı baltalı bisiklet kavgası

Bisiklet yüzünden husumet oluştu, bu kez ortalık karıştı.

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Celal Sokak üzerindeki ailesiyle birlikte oturduğu apartmana giriş yapan A.İ. (39), oğluna ait bisikletin kapının önüne çıkarıldığını görünce, daha önce de aynı nedenle tartıştığı komşusu A.D.'nin (38) oturduğu dairenin kapısına gitti.

BİRİ SİLAH, DİĞERİ BALTAYLA SALDIRDI

İkili arasında saat 01.00 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

A.D., evinde bulunan tüfekle A.İ.'ye ateş açtı.

Bunun üzerine A.İ. de, otomobilindeki balta ve sopayı alarak A.D.'ye saldırdı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Silah sesi ve gürültü üzerine daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şans eseri kimsenin yaralandığı olayla ilgili polisin yaptığı inceleme sonucu A.D. ve A.İ. ile kavgaya karıştığı tespit edilen eşleri H.D. (31) ve S.İ. (35) gözaltına alındı.

Kavgada kullanılan balta, sopa, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 21 adet fişeğe de el konuldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kavga anı ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere, kavga nedeniyle mahallelinin yaşadığı panik yansıdı.

Çevredekilerin, kavga sırasında park halindeki otomobillerin arkasına saklandığı görüldü.