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    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda simit fiyatı uçtu! Fahiş fiyatlara yolculardan tepki...

    Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki simit ve çay fiyatı şaşkına çevirdi. Bir yolcu, 638 liralık fişi görünce sinirlendi... Bir simidin 200 lira, şişe suyun 80 lira, çayın ise 67 lira olması, büyük tepki çekti.

    Simit uçtu

    İstanbul'da fırsatçılar, KDV oranındaki küçük artışları, bahane etti. Gıda ürünlerine, yüksek zamları bindirdi. Birçok mekanda fiyatları gören vatandaşlar, "Bu kadar da olmaz" dedi.

    Yaz tatili nedeniyle özellikle seyahat sıklığının yaşandığı havalimanlarındaki fiyatlar da yolcuları iyice sinirlendirdi. Bazı alanlarda bir kişilik yiyecekiçecek fiyatları, neredeyse uçak biletlerine eşitlendi. Geçtiğımiz yıllarda İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve 1 şişe suyun 46 liraya satıldığı ortaya çıkmasıyla vatandaşlar büyük tepki göstermişti.

    Bu kez, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan paylaşılan bir fişteki fiyatlar, görenlere 'hayret' dedirtti. Bir simidin 200 lira, şişe suyun 80 lira, çayın ise 67 lira olması, büyük tepki çekti.

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    Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda simit fiyatı uçtu! Fahiş fiyatlara yolculardan tepki...
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