Arnavutköy'de silahlı çatışmanın ortasında kaldı, isabet eden kurşunla öldü

"OĞLUMU 'OĞUZ' DİYE BİRİ SANIYORLAR"

Yaşananları anlatan baba Nail Bakırcı, "Oğlumu 'Oğuz' diye biri sanıyorlar, o yüzden öldü. 5 yaşında bir kızı var. Henüz yakalanan olmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ne arayan var ne soran var? İlgilenen yok. Oğuz'u vuracaklarmış onun yerine benim oğlumu vurdular. Saat 23.00'e doğruydu, vurulduğu zaman, ben içeride yatıyordum. 'Baba ben vuruldum' dedi. Hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

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