HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: 40 ili uyardı! 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

BAZI İLLERDE 40 DERECEYİ GÖRECEK

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre bugün tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşları güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.