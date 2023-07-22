HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: 40 ili uyardı! 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak bazı illerde hava sıcaklığı 35 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji, bu illerde kavurucu sıcaklıkların devam edeceğini ifade etti.
BAZI İLLERDE 40 DERECEYİ GÖRECEK
Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre bugün tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşları güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.