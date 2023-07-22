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    • Yaşam
    • 22.07.2023 12:23
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    • 22.07.2023 12:23
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: 40 ili uyardı! 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

    Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 40 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması beklenirken uzmanlar öğle saatlerinde vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.İşte son dakika hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji saat verdi! 40 ili uyardı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak bazı illerde hava sıcaklığı 35 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji, bu illerde kavurucu sıcaklıkların devam edeceğini ifade etti.

    BAZI İLLERDE 40 DERECEYİ GÖRECEK
    Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre bugün tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

    ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN
    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşları güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 42°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 35°C
        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C
        Az bulutlu

        TOKAT °C, 33°C
        Az bulutlu

            TRABZON °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 42°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 43°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: 40 ili uyardı! 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini
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