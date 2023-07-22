Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2023 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 15:56
    ABONE OL

    Beyoğlu'nda taksici fazla para vermeyince taksisine binen kadına kadına dehşeti yaşattı!

    İstanbul'da bir taksi şoförü, aracına binen kadına dehşeti yaşattı. İddiaya göre taksici müşteriden fazla para isteyince tartışma kabgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavga, sokağa taştı. Taksicinin kadın müşterisini öldüresiye dövdüğü anlar kan dondurdu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    İHA
    İstanbul’da taksici dehşeti!

    Korkunç olay dün sabah saatlerinde İstanbul'da yaşandı.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde tartışma çıktı.



    Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti.

    Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı.



    Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı.



        Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

        TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETTİ


        Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darbeden Taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı.

        Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bay Kemal’i kumar masasında tokatlayacaklar!
        Haberler Yaşam Beyoğlu'nda taksici fazla para vermeyince taksisine binen kadına kadına dehşeti yaşattı!
            loading
            SON DAKİKA