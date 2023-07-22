Beyoğlu'nda taksici fazla para vermeyince taksisine binen kadına kadına dehşeti yaşattı!

Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti.
Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı.
Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı.
Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti.
Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı.
Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETTİ