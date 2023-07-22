Eski basketbolcu Michael Jordan'ın serveti dudak uçuklattı!

SERVETİ 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Chicago Bulls ile 6 NBA şampiyonluğu kazanan Michael Jordan dünyanın ilk dolar milyarderi sporcusu olmuştu. Chicago Bulls yılları sırasında 80 milyon doların üzerinde kazanırken, sponsorlar onu havaya uçurmuştu. Basketboldan daha fazla para kazandıracak hamleyi 1984 yılında yapan ve Nike ile anlaşan Jordan, dünyaca ünlü markası 'Air Jordan'ın temellerini kısa süre sonra atmıştı. Nike'nin kurucusu Phil Night, "Hayatımda aldığım en iyi karar Jordan ile yıllık 250 bin dolara imzalamaktı" diyerek ne kadar karlı bir iş yaptıklarını da açıklarken, bu hikaye kısa bir süre önce Matt Damon ve Ben Affleck'le beyazperdeye aktarılmıtı. Jordan buradan da hatırı sayılır bir telif alırken, serveti 2 milyar doların üzerine çıkan ilk sporcu olmayı da başardı.

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