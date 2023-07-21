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    • Yaşam
    • 22.07.2023 05:56
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    • 22.07.2023 05:56
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    AFAD, Malatya'da 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Öte yandan AFAD, saat 05.43'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Malatya’da peş peşe depremler

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



    MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
    Öte yandan AFAD saat 05.43'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.



        13.12 KM DERİNLİKTE
        Meydana gelen depremin 13.12 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



        İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
        2023.07.22 05:43:32 38.2930 38.1872 5.0 -.- 3.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.07.22 05:15:41 39.4947 23.4905 16.3 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
        2023.07.22 05:12:12 40.6917 30.6112 20.4 -.- 0.9 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
        2023.07.22 05:09:43 40.6973 30.6238 6.9 -.- 1.9 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
        2023.07.22 05:02:51 37.2260 37.0180 29.2 -.- 0.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2023.07.22 04:49:48 39.0620 40.1777 5.0 -.- 2.9 -.- KAVALCIK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
        2023.07.22 04:26:23 38.3217 38.1642 1.4 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
        2023.07.22 04:11:17 39.3058 26.0830 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.07.22 04:04:54 37.0437 28.4732 12.5 -.- 0.6 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
        2023.07.22 04:02:36 38.3748 37.3005 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.22 04:00:29 40.6927 27.5048 11.1 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
        2023.07.22 03:55:05 39.5517 23.5530 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
        2023.07.22 03:48:45 37.1312 28.4900 10.8 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
        2023.07.22 03:44:50 39.5252 23.4887 20.0 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
        2023.07.22 03:42:49 37.9000 36.6355 8.7 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.22 03:38:33 38.2437 37.1607 8.1 -.- 1.5 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.22 03:11:00 37.2418 36.7782 6.9 -.- 1.6 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.22 03:08:22 38.4990 39.1978 6.1 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
        2023.07.22 02:27:02 37.2798 37.1170 5.8 -.- 1.3 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.22 02:25:03 37.9383 36.2592 12.1 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.22 02:08:19 38.2918 38.5683 9.3 -.- 1.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
        2023.07.22 02:03:18 38.1948 38.5760 3.2 -.- 3.8 4.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
        2023.07.22 01:49:41 38.1385 37.7493 5.4 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.07.22 01:42:17 39.1105 28.1110 11.9 -.- 1.2 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
        2023.07.22 01:38:30 40.4177 27.2978 2.7 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
        2023.07.22 01:37:02 38.2935 38.6155 13.4 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
        2023.07.22 01:23:02 38.4993 37.4652 7.9 -.- 1.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.07.22 01:05:29 36.1943 36.6295 7.6 -.- 1.3 -.- KAVALCIK-REYHANLI (HATAY) İlksel

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        Haberler Yaşam AFAD, Malatya'da 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
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