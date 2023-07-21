AFAD, Malatya'da 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
13.12 KM DERİNLİKTE
Meydana gelen depremin 13.12 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.07.22 05:43:32 38.2930 38.1872 5.0 -.- 3.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.22 05:15:41 39.4947 23.4905 16.3 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.07.22 05:12:12 40.6917 30.6112 20.4 -.- 0.9 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.07.22 05:09:43 40.6973 30.6238 6.9 -.- 1.9 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.07.22 05:02:51 37.2260 37.0180 29.2 -.- 0.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.22 04:49:48 39.0620 40.1777 5.0 -.- 2.9 -.- KAVALCIK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.07.22 04:26:23 38.3217 38.1642 1.4 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.07.22 04:11:17 39.3058 26.0830 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.22 04:04:54 37.0437 28.4732 12.5 -.- 0.6 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.07.22 04:02:36 38.3748 37.3005 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 04:00:29 40.6927 27.5048 11.1 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.07.22 03:55:05 39.5517 23.5530 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.07.22 03:48:45 37.1312 28.4900 10.8 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.07.22 03:44:50 39.5252 23.4887 20.0 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.07.22 03:42:49 37.9000 36.6355 8.7 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 03:38:33 38.2437 37.1607 8.1 -.- 1.5 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 03:11:00 37.2418 36.7782 6.9 -.- 1.6 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 03:08:22 38.4990 39.1978 6.1 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.07.22 02:27:02 37.2798 37.1170 5.8 -.- 1.3 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 02:25:03 37.9383 36.2592 12.1 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 02:08:19 38.2918 38.5683 9.3 -.- 1.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.07.22 02:03:18 38.1948 38.5760 3.2 -.- 3.8 4.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.22 01:49:41 38.1385 37.7493 5.4 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.22 01:42:17 39.1105 28.1110 11.9 -.- 1.2 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.07.22 01:38:30 40.4177 27.2978 2.7 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.22 01:37:02 38.2935 38.6155 13.4 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.07.22 01:23:02 38.4993 37.4652 7.9 -.- 1.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.22 01:05:29 36.1943 36.6295 7.6 -.- 1.3 -.- KAVALCIK-REYHANLI (HATAY) İlksel