AFAD, Malatya'da 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.