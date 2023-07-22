Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu: 550 hektarlık alan küle döndü!





Kızılkeçili köyünde başlayarak 6 köyü etkisi altına alan ve 52 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili ön soruşturma tamamlandı. Bölgede gözetleme yapan İHA'nın ormanlık alanda yoğun duman tespit etmesi üzerine Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi, bölgeye İlk etapta Çanakkale, Bayramiç ve Keşan'da konuşlu 3 helikopter ile Balıkesir'de konuşlu 2 su atar uçak ve kara ekiplerini sevk etti.