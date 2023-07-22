Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu: 550 hektarlık alan küle döndü!

Çanakkale'de pazar günü başlayan 3. gününde söndürülen 550 hektarlık alanın küle döndüğü yangınla ilgili ön soruşturma tamamlandı. Uzmanlara göre, elektrik tellerine çarpan kuş nedeniyle çıkan kıvılcım ormanı kül etti...
Kızılkeçili köyünde başlayarak 6 köyü etkisi altına alan ve 52 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili ön soruşturma tamamlandı. Bölgede gözetleme yapan İHA'nın ormanlık alanda yoğun duman tespit etmesi üzerine Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi, bölgeye İlk etapta Çanakkale, Bayramiç ve Keşan'da konuşlu 3 helikopter ile Balıkesir'de konuşlu 2 su atar uçak ve kara ekiplerini sevk etti.
Bölgede görev yapan İHA'lardaki 250 saatlik kayıt tek tek incelendi. Buna göre yangın elektrik tellerine çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımla başladı. Ardından trafoya sıçradığı belirlendi. Alevler şiddetli rüzgar ve düşük nemin de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesi nedeniyle bölgeye Çanakkale ve çevre bölge müdürlüklerinden takviye ekipler sevk edilmişti. Çanakkale Valiliği, risk altında bulunan Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerini boşaltma kararı alırken, Kemel Köyü'nde tahliye edilen 211 vatandaş Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildiğini açıklamıştı.