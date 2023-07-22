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    30 yıl önce ABD'li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye'ye gelip ailesini buldu

    Armağan Rice 5 yaşındayken ABD’li aileye evlatlık verildi. 30 yıl sonra ailesini aramak için Türkiye'ye gelen Armağan Rice, Türkiye'de amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra da Türkiye'de kalmayı tercih etti.

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    Film gibi hikaye

    Adana'da 5 yaşındayken ailesi tarafından İncirlik'te görev yapan ABD'li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verilen Armağan Rice, 30 yıl sonra ailesini aramak için Türkiye'ye geldi.

    Adana'da biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, onların trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra da Türkiye'de kalmayı tercih etti.

    Önce Mersin'de, ardından Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını anlatan Rice, Manavgat'ta çalışırken Endonezyalı eşiyle tanıştığını ve evlendiğini, birkaç ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiğini anlattı. Bundan sonra ABD'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Rice, "Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de öleceğim" dedi.



    Armağan Rice, Adana'ya gelince biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi.

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