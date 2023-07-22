30 yıl önce ABD'li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye'ye gelip ailesini buldu

Adana'da biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, onların trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra da Türkiye'de kalmayı tercih etti.