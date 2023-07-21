İzmir'de makilik alanda yangın! Olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bozuk orman alanında çıkan ve 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangında yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çeşme'nin Ulusoy Limanı yakınındaki Karadağ mevkisinde bulunan bozuk ormanda, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, gökyüzünü aydınlattı.