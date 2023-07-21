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    • Yaşam
    • 22.07.2023 00:55
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    • 22.07.2023 22:39
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    İzmir'de makilik alanda yangın! Olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisinde orman yangını çıktı. Olaya ilişikin 1 kişi gözaltına alınırken yangın 6,5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis şüpheli olarak akli dengesi yerinde olmayan K.Ç.'yi, gözaltına aldı. K.Ç.'nin yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’de makilik alanda yangın

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, bozuk orman alanında çıkan ve 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangında yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

    Çeşme'nin Ulusoy Limanı yakınındaki Karadağ mevkisinde bulunan bozuk ormanda, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, gökyüzünü aydınlattı.



    İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

    Yangın nedeniyle bölgedeki İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler, tedbir amacıyla otobüslerle tahliye edildi.

    Belediye itfaiye ekipleri ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

        İlçede yaşayanlar ve tatilciler sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını endişeli bir şekilde izledi.

        Günün ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar yangın söndürme helikopterlerinin de katılmasıyla olumlu sonuç verdi.

        Alevler, 6,5 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

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            GÖZALTINA ALINDI
            Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis şüpheli olarak akli dengesi yerinde olmayan K.Ç.'yi, gözaltına aldı.

            K.Ç.'nin yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

            Şüpheli K.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

            ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
            İzmir'in Çeşme ilçesinde dün makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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