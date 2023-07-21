Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2023 00:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 01:38
    ABONE OL

    İzmir'de makilik alanda yangın! Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

    Yangın, saat 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişikin 1 kişi gözaltına alındı.

    AA
    İzmir’de makilik alanda yangın

    İzmir'in Çeşme ilçesinde söndürme çalışmalarının sürdüğü makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.



    Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.



    İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve dozer sevk edildi.



    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Söndürme çalışmaları süren yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, şöyle konuştu:



        "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi ekipleri yangına ortak müdahale ediyor. Şu an için yangın evlere uzak bir bölgede sürüyor. Bölgede rüzgar etkili değil, çalışmalar sürüyor." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz
        Haberler Yaşam İzmir'de makilik alanda yangın! Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
            loading
            SON DAKİKA