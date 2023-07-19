Haberler Yaşam Videoları Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
19.07.2023 18:11

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:36
Muğla’da orman yangını!...
Yaşam 00:52
Park halindeki motosikletlere...
Yaşam 02:42
Hız gösterge ibresi 140’ta...
Yaşam 02:33
Esenyurt'ta bir baba, gelinine...
Yaşam 06:01
Eline aldığı bıçakla polis ve...
Yaşam 02:53
İstanbul’da kira anlaşmazlığı...
Yaşam 01:15
Avrupa kavruluyor! İspanya’da...
Yaşam 03:09
Saman yüklü tır alev alev...
Yaşam 08:01
Meteoroloji uyardı!
Yaşam 00:29
Kadın kılığına girip dilenen...
Yaşam 01:16
Zehirli yılanı eliyle...
Yaşam 03:20
Boğaz'da korkutan mayın...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yaşam Videoları

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.

Muğla'da orman yangını

SON DAKİKA