Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.