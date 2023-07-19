Baba dava! Burak Özdemir babasıyla tüm ipleri koparttı...

CZN Burak yani Burak Özdemir, Türkiye'nin uluslararası markalarından biri oldu. Sosyal medyadaki milyonlarca takipçisiyle hatırı sayılır bir servetin sahibi de olan Burak Özdemir, bir süredir babası İsmail Özdemir'le sorunlar yaşamaya başladı.