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    Baba dava! Burak Özdemir babasıyla tüm ipleri koparttı...

    Burak Özdemir, babasıyla tüm ipleri koparttı. CZN Burak isim hakkını gizlice satan babasına rest çeken ve davalık olan ünlü kebapçı, “Artık tek başıma yürüyorum. İsmimi kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin” dedi.

    Baba dava

    CZN Burak yani Burak Özdemir, Türkiye'nin uluslararası markalarından biri oldu. Sosyal medyadaki milyonlarca takipçisiyle hatırı sayılır bir servetin sahibi de olan Burak Özdemir, bir süredir babası İsmail Özdemir'le sorunlar yaşamaya başladı.

    Geçtiğimiz günlerde de baba son darbeyi indirdi. CZN Burak markasının isim hakkının satıldığını öğrenen Burak Özdemir, babasına tepki gösterdi. Büyük tartışmanın ardından ipler koptu. Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babasına dava açtı. Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti.

    Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da İstanbul'da Vadi İstanbul'dan başka şubesinin olmadığını sık sık belirten CZN Burak, "İsmimi kullanan emek hırsızları. Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin" ifadelerini kullandı. Garajında bulunan lüks araçları satarak sermaye yapan Burak Özdemir, eylül ayında sevenleriyle yeni mekanında buluşacağını söyledi.

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    6 milyon kişiye fark ’zam’anı
    Haberler Yaşam Baba dava! Burak Özdemir babasıyla tüm ipleri koparttı...
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