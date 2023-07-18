'Kırmızı alarm' verildi: Dünya tarihinin en sıcak günleri geliyor!

ABD ve Avrupa'da sıcak hava dalgasının zirveye çıkacağı haftaya girdik. Başta İtalyan meteorolog Giulio Betti olmak üzere birçok uzman, Avrupa'da sıcaklıkların birçok kişinin ölümüne neden olacağını söyledi. Betti, "Türkiye de sıcaklardan en çok etkilenecek ülkelerden biri olacak" dedi.
Nature Medicine dergisinde yer alan ve Avrupa'da 35 ülkede yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl 30 Mayıs-4 Eylül tarihleri arasında aşırı sıcakla bağlantılı 61 bin 672 ölüm oldu. Bu hafta da ciddi oranda bir kaybın yaşanacağı ifade edildi. ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde, Avrupa'da özellikle İtalya'nın güneyinde hava sıcaklığının tehlikeli seviyede olacağı belirtilirken, Nevada'da sıcaklığın 60 dereceyi bulacağı iddia edildi.