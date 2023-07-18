'Kırmızı alarm' verildi: Dünya tarihinin en sıcak günleri geliyor!

Nature Medicine dergisinde yer alan ve Avrupa'da 35 ülkede yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl 30 Mayıs-4 Eylül tarihleri arasında aşırı sıcakla bağlantılı 61 bin 672 ölüm oldu. Bu hafta da ciddi oranda bir kaybın yaşanacağı ifade edildi. ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde, Avrupa'da özellikle İtalya'nın güneyinde hava sıcaklığının tehlikeli seviyede olacağı belirtilirken, Nevada'da sıcaklığın 60 dereceyi bulacağı iddia edildi.

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