Silivri'de serinlemek için gölete giren 3 çocuk boğularak yaşamını yitirdi!

Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi.

Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu.