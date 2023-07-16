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    • Yaşam
    • 16.07.2023 20:12
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    • 16.07.2023 20:13
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    Silivri'de serinlemek için gölete giren 3 çocuk boğularak yaşamını yitirdi!

    Silivri Değirmenköy'de serinlemek için ailesiyle birlikte göl kenarına gelen yabancı uyruklu 3 çocuk girdikleri gölette boğularak hayatını kaybetti. Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Serinlemek için gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti

    Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi.

    Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

    Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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    Haberler Yaşam Silivri'de serinlemek için gölete giren 3 çocuk boğularak yaşamını yitirdi!
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