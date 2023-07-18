Fırsatçılar iş başında! Bir hafta içinde aynı evin kirası 2 bin lira yükseldi

İnternet portallarında bir kişinin, istediği gün ve saatte, dilediği gibi ilana koyduğu evin fiyat artırabildiğini ifade eden Hacıoğu, "Bu hafta içerisinde 18 bin TL'lik daire vardı. Bu daire 20 bin 500 TL'ye çıkmış. Yarın belki bin TL, 2 bin TL artırabilir. Evet, serbest piyasa diyoruz ama bu kadar da serbest olmaması lazım. Diyelim ki, aynı sitede sizin de, benim de evim var. Ben 15 bin TL'ye kiraya vermek istiyorum ama yan komşum 20 bin TL, 23 bin TL'ye çıktığında denge bozuluyor, pazar bozuluyor." dedi.



KİRACILARI SIKINTIYA SOKUYOR

Yüzde 25 kira artış sınırlamasının 1 yıl daha uzatıldığına dikkat çeken Hacıoğlu, "2024'ün haziran ayına kadar devam edecek. Yüzde 25'in üzerine artırım yapmak isteyenler varsa eğer yasal sürece düşerlerse devlet tarafından yaptırım olacak. Bu artış ev sahiplerini de mutlu etmiyor. Kiracıları da sıkıntıya sokuyor. 2 asgari ücretli çalışan ailenin olduğu düşünürsek bu ev kiralarını ödemeleri mümkün değil." diye konuştu.