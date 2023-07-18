Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı!

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ederken kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç'un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın'ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
18 METRE DERİNLİKTE BULUNDU
Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Koç'un cesedinin 16 metre, Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.
Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.