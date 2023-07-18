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    • Yaşam
    • 18.07.2023 17:29
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    • 18.07.2023 17:29
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    Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı!

    Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Koç'un cesedinin 16 metre, Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.kırılan buzulların arasına düşüp hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın da bölgeye gelerek, ekiplerin kardeşine ulaşmasını bekledi. Aydın, acı haberle hüzne boğuldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı!

    Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ederken kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

    Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç'un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın'ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    18 METRE DERİNLİKTE BULUNDU
    Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Koç'un cesedinin 16 metre, Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

    Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın da bölgeye gelerek, ekiplerin kardeşine ulaşmasını bekledi. Acı haberle hüzne boğulan Aydın, "Kardeşimle berber 3 kişi, buzulların üzerinde bulunan şelalede fotoğraf çekiyorlarmış. Tam o sırada buzulların kırmasıyla dengesini kaybedip oluşan boşluğa düşmüşler. Kardeşim coğrafya öğretmeniydi, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşimin buraya gelişinden haberimiz yoktu. Kaybolmadan bir gün önce aramıştım. Hakkari'de olduğunu bana söylemişti. Ben de ona 'bizden habersiz neden gittin. Hakkari kayalıktır ölürsün' dedim. O da 'tamam abi sabah dönerim' dedi bana. Ertesi gün aradım, kendisine ulaşamadım. Her saat başı aradım, telefonu kapalıydı" dedi.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı!
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