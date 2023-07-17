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    Türkiye tek yürek oldu: Türk halkı 81 ilde sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu!

    Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminine Türkiye geçit vermedi. Kalkışmanın 7. yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yurt genelinde on binlerce vatandaş meydanlara akın etti. Tıpkı 15 Temmuz sonrası gibi demokrasi nöbeti tuttu.

    Türkiye tek yürek oldu

    Türkiye, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. Darbe girişimini engelledi. Kalkışmanın 7. yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yurt genelinde on binlerce vatandaş meydanlarda bir araya geldi.

    Tekbirler getirdi, dualar etti. Meydanlarda darbe girişimi ile ilgili kuran tilavetiyle başlayarak belgesel ve sinevizyon gösterileri izlendi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da alanlarda kurulan dev ekranlardan takip edildi. Siyasiler, halk, gaziler, üniversiteliler, belediye çalışanları ve STK temsilcilerinin bir arada tuttukları nöbetler, sabah namazına kadar devam etti.

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    Haberler Yaşam Türkiye tek yürek oldu: Türk halkı 81 ilde sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu!
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