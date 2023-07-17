Türkiye tek yürek oldu: Türk halkı 81 ilde sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu!

Türkiye, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. Darbe girişimini engelledi. Kalkışmanın 7. yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yurt genelinde on binlerce vatandaş meydanlarda bir araya geldi.

Tekbirler getirdi, dualar etti. Meydanlarda darbe girişimi ile ilgili kuran tilavetiyle başlayarak belgesel ve sinevizyon gösterileri izlendi.