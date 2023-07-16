Adana'da Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı!

"SİZE BURADA EKMEK YEDİRMEM"

Güçlü ile Ömer Y. parayı vermeyi reddedince Onmaz, "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit etti. Olay günü Güçlü, 6 arkadaşıyla birlikte konuyu konuşmak için Onmaz ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Güçlü'nün arkadaşları Hayrettin Karaoğlu (26), Oğuzhan Biçer (25), Yusuf Zeren (21), Onmaz'a tabancayla ateş etti. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.