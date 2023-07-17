Muğla'da akılalmaz olay! Otomobilinin arka koltuğunda cesetle karşılaştı!

Korkunç olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Tekneyle balık avlamak için denize açılan kişi, dün saat 23.00 sıralarında, Gümbet Dolgu Alanı'na park ettiği kilit sistemi arızalı olduğu için kapıları kilitlenmeyen 34 NF 626 plakalı otomobilinin yanına döndüğünde arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
VÜCUDUNDA DARP İZİ BULUNMADI
Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, otomobildeki 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, üzerinden kimlik de çıkmayan erkeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.