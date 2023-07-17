Muğla'da akılalmaz olay! Otomobilinin arka koltuğunda cesetle karşılaştı!

VÜCUDUNDA DARP İZİ BULUNMADI

Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, otomobildeki 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, üzerinden kimlik de çıkmayan erkeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.