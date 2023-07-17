Antalya'da korkunç olay! 1 yaşındaki bebek darp izleriyle ölü bulundu: "Kadın öldürmüş diye duydum..."

Mahalle muhtarı Ali Gönül de olayı duyunca üzüldüğünü söyledi. Ahmet Ö.'nün sık sık mahalle kahvesine gelen sessiz ve kendi halinde biri olduğunu belirten muhtar Gönül, "Kadın öldürmüş diye duydum. Darp izleri vardı. Adam işteymiş zaten. Ahmet Ö. sessizdi. Sürekli kahveme gelirdi. Kavgacı biri değildi. Kadının önceki eşi cezaevindeymiş, Ahmet Ö. kadını kaçırmış birlikte yaşıyorlardı" dedi.