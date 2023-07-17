Antalya'da korkunç olay! 1 yaşındaki bebek darp izleriyle ölü bulundu: "Kadın öldürmüş diye duydum..."

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi.
Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi.
Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.
"KADIN ÖLDÜRMÜŞ DİYE DUYDUM"
Anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. İkilinin yaşadığı evin sahibi Ümmü Kalay, çiftin mahallede pek görünmediğini, Aygül Ç.'nin de önceki eşinin cezaevinde olduğunu söyledi.
Mahalle muhtarı Ali Gönül de olayı duyunca üzüldüğünü söyledi. Ahmet Ö.'nün sık sık mahalle kahvesine gelen sessiz ve kendi halinde biri olduğunu belirten muhtar Gönül, "Kadın öldürmüş diye duydum. Darp izleri vardı. Adam işteymiş zaten. Ahmet Ö. sessizdi. Sürekli kahveme gelirdi. Kavgacı biri değildi. Kadının önceki eşi cezaevindeymiş, Ahmet Ö. kadını kaçırmış birlikte yaşıyorlardı" dedi.
GERİYE YIKANMIŞ, KURUMASI İÇİN ASILAN KIYAFETLERİ KALDI
Öte yandan tek katlı evin içerisinde eski eşyaların olması dikkati çekti. Kapı girişinde çok sayıda elektrikli motosiklet bulunan evin bahçesinde ise Toprak Ç.'den geriye pembe renkli kuruması için asılan kıyafetlerin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.