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    Kağıthane'de 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletlinin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu

    Kağıthane’de bir motosikletli, ‘dur’ ihtarına uymadı. Polis Alp Efe Bekit’e çarparak hayattan kopardı. Sürücünün ehliyetsiz, motosikletinin ise trafikten men olduğu ortaya çıktı.

    Vahşet ’dur’madı

    İstanbul Kağıthane'de önceki gün saat 18.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, denetim yaptı. Ancak Osman Boyraz'ın kullandığı motosiklet, 'dur' ihtarına uymadı.

    Durmadı. Hızla polis memuru Alp Efe Bekit'e (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru, vücudunda oluşan kırıklar ve ciddi şekilde yaralanma nedeniyle kurtarılamadı.

    5 AY ÖNCE KADROYA GEÇMİŞ
    Şehit Bekit için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören tertip edildi. Törenin ardından polisin naaşı memleketi Ankara'ya gönderildi. 2015'te Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan ve bu yıl 24 Şubat'ta Kağıthane kadrosuna geçen şehit Alp Efe Bekit'e çarpan sürücü Boyraz'ın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, tutuklandı.
    Mustafa BAKIRHAN

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    Haberler Yaşam Kağıthane'de 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletlinin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu
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