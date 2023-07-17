Kağıthane'de 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletlinin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu

5 AY ÖNCE KADROYA GEÇMİŞ

Şehit Bekit için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören tertip edildi. Törenin ardından polisin naaşı memleketi Ankara'ya gönderildi. 2015'te Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan ve bu yıl 24 Şubat'ta Kağıthane kadrosuna geçen şehit Alp Efe Bekit'e çarpan sürücü Boyraz'ın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, tutuklandı.

Mustafa BAKIRHAN

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