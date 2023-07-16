İstanbul'da korkunç olay! Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit döküldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

2 gün önce yine aynı vakayla karşılaştık. Beni aradılar, kedilerin perişan halde yaralı olduklarını ve ağladıklarını söylediler. Hepsinin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, yaralar oluşmuştu. Ben zaten onları o halde görünce fenalaştım. Ancak kimse gelip şimdiye kadar bu konuyla ilgilenmedi. Karşı tarafta camiye ait güvenlik kameraları var. Biz 12 Temmuz günü sabah 6 ile 11 saatlerine ait kayıtların incelenmesini istiyoruz" dedi.