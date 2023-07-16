İstanbul'da korkunç olay! Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit döküldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde 6 kedinin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu ekiplere bildirdi.
Yaralı kediler veteriner kliniğinde tedaviye alınırken, mahalledeki bir hayvansever 1 ay içinde 9 kedinin asitle yakıldığını öne sürdü. Üzerlerinde yanık bulunan kedileri gören bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
"KEDİLERİN DERİLERİ AÇILMIŞ, YARALAR OLUŞMUŞTU"
Mahalle sakini Atilla Çevikol, kedilerin belediye tarafından tedavi altına alındığını belirterek, "12 yıldan beri Eyüpsultan'da sokak canlılarını besliyorum. Bu olay ilk olarak 1 ay önce başladı. 3 tane kediyi üzerine yanıcı madde atılmış vaziyette gördük.