Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.07.2023 16:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 16:09
    ABONE OL

    İstanbul'da korkunç olay! Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit döküldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    Eyüpsultan'da ortaya şok bir iddia atıldı. Sokakta yaralı olarak bulunan 6 kedinin üzerine asit dökülerek yakıldığı öne sürüldü. Mahalle sakini Atilla Çevikol, kedilerin belediye tarafından tedavi altına alındığını belirterek, "Kedilerin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, kanayarak yaralar oluşmuştu. Bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    DHA
    İstanbul’da kedilere asitli saldırı iddiası

    Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde 6 kedinin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu ekiplere bildirdi.

    Yaralı kediler veteriner kliniğinde tedaviye alınırken, mahalledeki bir hayvansever 1 ay içinde 9 kedinin asitle yakıldığını öne sürdü. Üzerlerinde yanık bulunan kedileri gören bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    "KEDİLERİN DERİLERİ AÇILMIŞ, YARALAR OLUŞMUŞTU"
    Mahalle sakini Atilla Çevikol, kedilerin belediye tarafından tedavi altına alındığını belirterek, "12 yıldan beri Eyüpsultan'da sokak canlılarını besliyorum. Bu olay ilk olarak 1 ay önce başladı. 3 tane kediyi üzerine yanıcı madde atılmış vaziyette gördük.

        2 gün önce yine aynı vakayla karşılaştık. Beni aradılar, kedilerin perişan halde yaralı olduklarını ve ağladıklarını söylediler. Hepsinin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, yaralar oluşmuştu. Ben zaten onları o halde görünce fenalaştım. Ancak kimse gelip şimdiye kadar bu konuyla ilgilenmedi. Karşı tarafta camiye ait güvenlik kameraları var. Biz 12 Temmuz günü sabah 6 ile 11 saatlerine ait kayıtların incelenmesini istiyoruz" dedi.

        "BUNU YAPAN CANİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"
        Çevikol, "Bir görgü tanığımız var. Bir güvenlik görevlisinin işe geldiğinde yavru kedilerin anneleriyle güzel bir şekilde uyuduklarını ancak nöbet yerine geçtiğinde kedilerin feryat ve çığlıklarını duyduğunu anlattı.

        Ne oldu acaba diye çıkıp baktığında ise uzun boylu birinin merdivenlerden aşağı indiğini gördüğünü kedilerin de kendilerini yerden yere vurduğunu, baktığında kedilerin üzerinde sarı leke gördüğünü, derilerinin kanayarak açılmaya başladığını söyledi. Şu dilsiz canlıların yüzü suyu hürmetine bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz.

            Eğer yakalanmazsa bunu yapmaya devam edecek" diye konuştu. Mahalle sakini Hayvansever Gülten Morgül ise, "Bu çok korkunç bir iddia. Hayvanlar da bizler gibi canlılar. Onların da bu dünyada yerleri var. Bunu yapanın bulunması ve cezalandırılması gerekiyor" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yine yeni yeniden İETT arızası!
            Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç olay! Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit döküldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı
                loading
                SON DAKİKA