Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için korkutan iddia! Lösemi kanseri...

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde yer etti. Bonservis pazarlığı yapılan Arjantinli yıldızın hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara için ise korkutan bir iddia gündeme geldi.
Genç kadın, Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Arjantin'de Los Arcos Hastanesi'ne gitti. Kan testlerinde; çok yüksek oranda beyaz kan hücreleri belirlendi. Dalağının da şişmiş olduğu tespit edildi. Bunların hematolojik bir hastalığa işaret ettiği bildirildi. Kesin tanı için kemik iliği biyopsisi yapılacağı kaydedildi. Lösemi olduğu iddia edilen genç kadının tedavisini Türkiye'de yaptırmak istediği belirtildi. Nara'nın bugün durumuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi.
AİLEDE YAS VAR
İstanbul Kartal'da huzurevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel (83), aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tuncel, Erenköy Galip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, tiyatro sanatçıları ve sevenleri katıldı. Geniş Aile dizisinin babaannesi Hafize Kirişçi rolü ile seyircileri kendine hayran bırakan Tuncel'in ölümü, büyük üzüntü yarattı. Rol arkadaşları, "Huzurevinde ölümü hak etmedi" açıklaması yaptı.
HAVAMIZ BOZUK
Sıcaklıklar, Avrupa'dan ABD ve Çin'e kadar tüm dünyayı etkisi altına aldı. İklim değişikliği krizinin şiddetlenmesi ve uzmanların sıcak hava dalgalarının normal bir olay olarak artacağı yönündeki uyarıları peş peşe sıralandı. Önümüzdeki günlerde daha şiddetli sıcak hava dalgalarına maruz kalacağımız açıklandı. Türkiye'de de bazı bölgelerde 50 dereceyi aşacağı hatırlatıldı. Ölüm ve yangın riskleri arttı. Sıcaklıkların 2050'e kadar 2 santigrat derece artmaya devam edeceğini vurgulandı.
PARTİDEN ATIN GİTSİN
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki savaş bu kez sosyal medyaya taşındı. Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydını yayınlandı. Kayıtta Kılıçdaroğlu'nun, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum" ifadeleri yer aldı. Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir gizli güç yok. Amacım da gizli değil, değişimin sizden başlamasını istiyorum" dedi.