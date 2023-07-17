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    Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için korkutan iddia! Lösemi kanseri...

    Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın lösemi olduğu iddia edildi. Tedavi için Türkiye’ye geleceği bildirildi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Çare Türkiye!

    Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde yer etti. Bonservis pazarlığı yapılan Arjantinli yıldızın hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara için ise korkutan bir iddia gündeme geldi.

    Genç kadın, Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Arjantin'de Los Arcos Hastanesi'ne gitti. Kan testlerinde; çok yüksek oranda beyaz kan hücreleri belirlendi. Dalağının da şişmiş olduğu tespit edildi. Bunların hematolojik bir hastalığa işaret ettiği bildirildi. Kesin tanı için kemik iliği biyopsisi yapılacağı kaydedildi. Lösemi olduğu iddia edilen genç kadının tedavisini Türkiye'de yaptırmak istediği belirtildi. Nara'nın bugün durumuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi.

    AİLEDE YAS VAR
    İstanbul Kartal'da huzurevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel (83), aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tuncel, Erenköy Galip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, tiyatro sanatçıları ve sevenleri katıldı. Geniş Aile dizisinin babaannesi Hafize Kirişçi rolü ile seyircileri kendine hayran bırakan Tuncel'in ölümü, büyük üzüntü yarattı. Rol arkadaşları, "Huzurevinde ölümü hak etmedi" açıklaması yaptı.



    HAVAMIZ BOZUK
    Sıcaklıklar, Avrupa'dan ABD ve Çin'e kadar tüm dünyayı etkisi altına aldı. İklim değişikliği krizinin şiddetlenmesi ve uzmanların sıcak hava dalgalarının normal bir olay olarak artacağı yönündeki uyarıları peş peşe sıralandı. Önümüzdeki günlerde daha şiddetli sıcak hava dalgalarına maruz kalacağımız açıklandı. Türkiye'de de bazı bölgelerde 50 dereceyi aşacağı hatırlatıldı. Ölüm ve yangın riskleri arttı. Sıcaklıkların 2050'e kadar 2 santigrat derece artmaya devam edeceğini vurgulandı.



    PARTİDEN ATIN GİTSİN
    CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki savaş bu kez sosyal medyaya taşındı. Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydını yayınlandı. Kayıtta Kılıçdaroğlu'nun, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum" ifadeleri yer aldı. Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir gizli güç yok. Amacım da gizli değil, değişimin sizden başlamasını istiyorum" dedi.



        TERÖRİSTE NOKTA ATIŞI
        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. İHA'lar, Avaşin bölgesinde bir grup hainin yerini tespit etti. Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda hainler etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lılardan birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu kaydedildi.


        830 BİN DEVRETTİ
        5+1 BİLEN çıkmayınca 830 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 266'şar, 4+1 bilenler bin 82'şer, 4 bilenler 81'er, 3+1 bilenler 43'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.



        73 MİLYON DEVRETTİ
        6 BİLEN çıkmayınca 73 milyon 232 bin lira devretti. 5 bilenler 56 bin 91'er, 4 bilenler bin 268'er, 3 bilenler 61'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



            X-RAY CİNNETİ
            İstanbul Sultanbeyli'nde bir firmada güvenlik görevlisi olan Burcu E., aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu Torun ile X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti. Meslektaşının parmağını ısırdı. Tırnağını koparttı. Hastaneye kaldırılan Torun'un parmağında kırıklar oluştuğu anlaşıldı. Burcu Torun, "Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş. Ben de neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım" dedi.



            BELEN ALEV ALEV
            Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bahçe temizliği yapılırken çıktığı sanılan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 5 ayrı noktaya yayıldı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, 3 evin yandığını açıkladı. Alevlere 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel ile müdahale edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gitti.

            AMAZON ÇİZİYORUM
            Karadeniz'in incisi Sinop'un adını ve değerlerini dünyaya duyurmayı amaçlayan "2. Uluslararası Sinop'lu Diyojen Karikatür Yarışması" sonuçlandı. 42 ülkeden 217 sanatçının toplam 850 eserle katıldığı yarışmada, yerli ve yabancı 15 karikatürist 15 ayrı dalda ödül kazandı. Sanatçılar eserlerinde "kadına şiddete, taciz ve tecavüzlere, kadın cinayetlerine ve erkek egemenliğine karşı Amazonlar'ın savaşçı ruhunu" estetik ve sanatsal değerlerle yansıttı. Sanatçılara ödüllerinin, 28-29-30 Temmuz tarihlerinde Ayancık'ta düzenlenecek olan 28. Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali kapsamında takdim edileceği açıklandı.

            SON UMUT
            Samsun Atakum'da önceki gün serinlemek için denize giren Elif Nur Topçu ve kardeşi Oğuzhan Topçu ile kuzenleri olan ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altundal, akıntıya kapıldı. Topçu kardeşler ile İncilay Altundal, kurtarılamadı. Kaybolan kardeşi Ahmet Altundal'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.

            KELE'BEKLER' VADİSİ
            Toplam 83 ülkeden binlerce gezgin, Avrupa'nın en iyi 15 plajını seçti. Fethiye'deki Kelebekler Vadisi de bu listeye girdi. Övgüler, birbirini izledi: Yemyeşil bitki örtüsü, muhteşem manzarası ve büyüleyici gün batımı ile mükemmel bir nokta!

            SARI BELA
            İstanbul'da 5 kişi, bir taksiye bindi. Sürücü, "Taksimetre açmam, pazarlık yapalım" dedi. 300 liralık yola bin TL istedi. Müşteriler kabul etmedi. Taksici bu kez de kişi başı 60 TL farkla gitmeyi önerdi. 5 kişi, güçlükle de olsa başka taksi çevirdi. 300 TL'ye gitti!

            BASTON ÜNİVERSİTESİ
            Amasya'da 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, elinde bastonuyla üniversitelerin dikey geçiş sınavına girdi. "Mezara kadar okuyacağım" dedi.

            YA'S'A'MA' İHTİM'ALİ'
            Ali Ege, 1 Şubat'ta doğdu. 20 günlükken SMA teşhisi kondu. Evlatlarını yurt dışında tedavi ettirmekten başka çareleri olmayan aile, yardım çağrısında bulundu: Ne olur destek verin!

            SAHNE ÇIKIŞI KANLI PUSU
            İstanbul Avcılar'da Erkan Doğanay (20), önceki gece sahne aldığı mekandan çıktı. Ancak yoldan geçen gri renkli bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnına ve göğsüne isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Genç şarkıcı, taksiyle Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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            Hatay Belen’de orman yangını!
            Haberler Yaşam Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için korkutan iddia! Lösemi kanseri...
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