Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için korkutan iddia! Lösemi kanseri...

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde yer etti. Bonservis pazarlığı yapılan Arjantinli yıldızın hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara için ise korkutan bir iddia gündeme geldi.

Genç kadın, Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Arjantin'de Los Arcos Hastanesi'ne gitti. Kan testlerinde; çok yüksek oranda beyaz kan hücreleri belirlendi. Dalağının da şişmiş olduğu tespit edildi. Bunların hematolojik bir hastalığa işaret ettiği bildirildi. Kesin tanı için kemik iliği biyopsisi yapılacağı kaydedildi. Lösemi olduğu iddia edilen genç kadının tedavisini Türkiye'de yaptırmak istediği belirtildi. Nara'nın bugün durumuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi.

AİLEDE YAS VAR

İstanbul Kartal'da huzurevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel (83), aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tuncel, Erenköy Galip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, tiyatro sanatçıları ve sevenleri katıldı. Geniş Aile dizisinin babaannesi Hafize Kirişçi rolü ile seyircileri kendine hayran bırakan Tuncel'in ölümü, büyük üzüntü yarattı. Rol arkadaşları, "Huzurevinde ölümü hak etmedi" açıklaması yaptı.