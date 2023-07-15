Kavurucu sıcaklar yurdu hakimiyeti altına aldı! Vatandaş serinlemenin yollarını aradı

Küresel ısınma, Türkiye'nin de kapısını çaldı. Sıcak hava dalgası yurtta etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları, Edirne'den Kars'a tüm ülke geneline yayıldı. İstanbul da son yılların en sıcak günlerini yaşadı. Sıcak hava nemle birleşince vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlandı.
Megakent'te termometreler 40'a çıktı. Güneşiyle meşhur Adana ile Antalya ise 50'yi aştı. Doğu ve Güneydoğu'da da durum farksızdı.
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin açıklama yaptı.
BU YIL PİK YAPACAK
Tek, "Bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda" ifadesini kullandı. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi. Yalova'da sıcaktan bunalan bir kişi serinlemek için çıktığı evinin balkonunda martıların çıkardığı seslerden rahatsız olup, pompalı tüfekle martılara doğru ateş açtı. 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.