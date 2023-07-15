Kavurucu sıcaklar yurdu hakimiyeti altına aldı! Vatandaş serinlemenin yollarını aradı

BU YIL PİK YAPACAK

Tek, "Bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda" ifadesini kullandı. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi. Yalova'da sıcaktan bunalan bir kişi serinlemek için çıktığı evinin balkonunda martıların çıkardığı seslerden rahatsız olup, pompalı tüfekle martılara doğru ateş açtı. 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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