Fetulahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe kalkışmasında Bilge Gürs'ün babası Necati Sayın (63), eşi Fazıl Gürs (34) ile kız kardeşleri Ayşegül 30) ve Ülkü Sayın (39) sokağa indi. Genelkurmay Başkanlığı önüne giden aile üyeleri, FETÖ'cü hainlerin tankı üzerlerine sürmesi üzerine köprüden düştü. Eşi ve babası şehadete ererken iki kardeşi gazi oldu. Bilge Gürs, kendisi gibi şehit ailelerinin yaralarını sarmak için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Gürs şunları söyledi: Şehitlerimiz 15 Temmuz destanı kahramanları, darbeciler ise 1 dolara satılanlar olarak anılacak. Ne mutlu ki bana hem şehit kızı, hem şehit eşi hem de 2 gazinin ablasıyım. Çok şükür ki Rabb'im bana 4 şeref madalyası birden verdi. Bundan büyük onur ve gurur olur mu. Babam şehit olduğunda cebinden şehit olmak için okunan dualar çıktı. Cumhurbaşkanımız bize şehitlerimizin emaneti. Her daim arkasındayız ve duacısıyız. Kadınlara, çocuklara, silahsızlara ve sivil halka karşı ateş açılmaz.
- Yaşam
- 15.07.2023 Gazete
15 Temmuz’da eşi ve babası şehit, iki kardeşi gazi oldu! Bilge Gürs: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi
Bilge Gürs’ün eşi ve babası FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit, iki kardeşi de gazi oldu. Genç kadının sözleri duygu doluydu: Rabb’im bana 4 şeref madalyası birden verdi.
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