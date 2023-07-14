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    Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar katledildi: Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı!

    Dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Kasadar’ın katilinin ilk önce öldürüp sonra fidye pazarlığı yaptığı ortaya çıktı: 40 bin dolar istedim. 70 bin lirada anlaştık!

    40 bin dolarlık fidye pazarlığı

    İstanbul Bayrampaşa'da önceki gece bir vahşet gün yüzüne çıktı. Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a (19) ait dondurucuda parçalanmış halde bulundu.

    Pazartesi günü ailesinin ihbarı üzerine polisin aramaya başladığı Muhammed Nuh Kasadar'ı ailenin uzun süre yanında çalışan ve yakından tanıdıkları Hakan Ö'nün fidye için kaçırdığı tespit edildi.

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    Ö'nün ilk olarak aileyi arayıp 40 bin dolar fidye istediği, daha sonra ise 70 bin lirada anlaştığı belirlendi. Polis ekiplerince fidye alışverişi sırasında yapılan operasyonla gözaltına alınan katil, "Evde nargile içmeye başladık. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Daha sonra iple boğarak öldürdüm. 6 parçaya ayırıp cesedi kokmasında diye dolaba koydum" dediği öğrenildi. Polis adrese gittiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı.
    Yunus Emre KAVAK

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    Haberler Yaşam Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar katledildi: Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı!
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