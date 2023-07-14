KOKMASIN DİYE...

Ö'nün ilk olarak aileyi arayıp 40 bin dolar fidye istediği, daha sonra ise 70 bin lirada anlaştığı belirlendi. Polis ekiplerince fidye alışverişi sırasında yapılan operasyonla gözaltına alınan katil, "Evde nargile içmeye başladık. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Daha sonra iple boğarak öldürdüm. 6 parçaya ayırıp cesedi kokmasında diye dolaba koydum" dediği öğrenildi. Polis adrese gittiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK

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