İngiliz Yıldız Dele Alli'nin hayat hikayesi hüzne boğdu! 12 yaşına kadar her türlü...

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık forma giyen Nijerya asıllı İngiliz yıldız Dele Alli, ibret alınacak açıklamalar yaptı. İngiliz futbolcu ve yorumcu Gary Neville'nin YouTube kanalı "The Overlap"e konuştan Alli, hem ağladı, hem ağlattı: "6 yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşındayken sigara içmeye başladım. Afrika'da 8 yaşında hem uyuşturucu içmeye hem de satmaya başladım. 11 yaşındayken yan mahalleden bir adam tarafından köprüden aşağı sarkıtıldım. Bana işkence yaptı" ifadesini kullandı.



12 yaşında evlat edinildiğini belirten Alli, "Harika bir aile beni yanına aldı. Eğer Tanrı insanları yarattıysa, bu onlardı. Çok yardımcı oldular. Olabileceğim en iyi çocuk olmaya çalıştım. İnsan olduğumu anladım" diye ağladı.