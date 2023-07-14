İngiliz Yıldız Dele Alli'nin hayat hikayesi hüzne boğdu! 12 yaşına kadar her türlü...

'ASİL' MUCİZE
Ordu'da Özcan (38) ve Özgül (34) Öztürk çiftinin ikinci bebekleri İsmail Asil Öztürk, 5 binde bir görülen yemek borusu olmadan dünyaya geldi. 2 gün içinde ameliyat olması gerekti. Ailesi Samsun'daki bir özel hastaneye gitti. Büyük uğraş veren doktorlar, ameliyatta bebeğin mideden solunum yollarına olan bağlarını kesti. Ardından bebeğin midesi yukarı çekilerek yemek borusu yaptı. Hayatı kurtulan bebek, beslenmeye ve kilo almaya başladı.
ÇOK GAR'İP'
İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'nin otoparkında kadın temizlik şefi, dün sabah evli ve 1 çocuk babası Ahmet Bekkaya'nın (52) vardiyaya gelmediğini fark etti. Odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan kadın, Bekkaya'nın çamaşır ipiyle boruya asılı halde hareketsiz durduğunu gördü. Kontrolde Ahmet Bekkaya'nın öldüğü belirlendi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Bekkaya'nın son olarak iş arkadaşı S.K. ile görüştüğü ve bir daha odadan çıkmadığı tespit edildi.
KATİL ARI!
Manisa Turgutlu'da bahçesinde arıcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Başpaçacı'yı (61) arı soktu. Fenalaşan Başpaçacı, bahçede yere yığıldı. İhbarla gelen ekipler, Başpaçacı'nın arı sokmasına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.
ZELİHA'YA NE OLDU!
İzmir Karşıyaka'da avukat Zeliha Ay (37), önceki sabah erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SESLE UYANMIŞ
Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y, silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söyledi.
MENZİL'DE DEFNEDİLDİ
İstanbul'da hayatını kaybeden Menzil Cemaati'nin lideri Abdülbaki Erol'un (74) cenazesi dün karayoluyla Adıyama Kahta'ya bağlı Menzil Köyü'ne ulaştırıldı. Cenaze konvoyundaki araç kuyruğu, 20 kilometreyi aştı. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yüz binlerce kişi, Menzil Camii'ndeki cenaze namazına katıldı. Erol, daha sonra aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da Erol için taziye mesajı paylaştı...
SIRA KARAYILAN'DA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde yönetici kadrolarını bir bir ortadan kaldırmaya başladı. Saha ajanları Kandil sorumlusu terörist Edip Temiz'i takibe aldı. PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan'ın sağ kolu Temiz, ortadan kaldırıldı. Karayılan'ı da korku sardı.
'DOGS'TUM BENİM
Manisa'da Yeşim Akbaş, polis sevgilisi Doğancan Yıldız'ın evinde ölü bulundu. Kara toprağa kondu. Bir dostu vardı ki hep mezarında durdu. O dostu hayattayken sahiplendiği köpeği Pamuk'tu...
FENAMEN
Fenomen Deniz Yavaş, takıntılı hayran kabusu yaşadı. Telefondan tehdit yağdı. Hatta takipçisi kapısına dayanınca soluğu savcıda aldı. Soruşturma başlatıldı.
EVLİLİK VURGUNU
Ankara'da Ahmet Akbaş (45), 19 yaşındaki B.N.'nin evlilik vaadine inandı. Tam 60 bin TL kaptırdı. Damat olmayı beklerken dolandırıldı.