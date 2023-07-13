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    Aşkı Türkiye'de buldu! Kariyerini İngiltere'de bıraktı

    İngiliz finansçı Sarah, tatil için Fethiye’ye geldi. İlk görüşte aşık olduğu Ergün Baldır’la evlendi. Yöneticiliği bırakıp Türkiye’ye yerleşti. O artık şalvarını giyip çiftçilik yapan bir Türk geliniydi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Aşka gelin

    İngiltere'de yaşayan Sarah Durrant (47), iki yıl önce doğum günü kutlaması için Fethiye'ye geldi. Ergün Baldır'a (44) gönül verdi. Bir süre arkadaşlıkları devam eden çift, evlendi.

    Aydın'a yerleşti. Çift, 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte el ele verip işlerinin başına geçti.


    Sarah, İngiltere'deki ofis hayatını terk edip sabahları hayvan sesleri arasında uyandığı bir hayatı tercih etti. İnek sağan, peynir ve tereyağı yapan Sarah, en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirtti: Başta aşk, eşime olan aşk önemli. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İkisi birleşince ne mutlu bana, daha ne isteyebilirim ki hayattan? Hayatıma çok şey kattı. Burada çok ama çok huzurluyum.

    MUTLU MEZUN

    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Diploma alanlar arasında Mutlu Mutluluk da (24) vardı. Adı ve soyadındaki uyumun akılda kalıcı olduğunu söyleyen Mutluluk, "İnsanlar ismini taşır derler ya, ben de hep pozitifim. Bu mezuniyetteki en mutlu insan ben olabilirim" ifadesini kullandı.



        TURKUVAZ MEDYA'DAN 15 TEMMUZ SERGİSİ
        15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişiminin 7. yıldönümü nedeniyle Turkuvaz Medya Grubu, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açtı. Sergi, dün akşam düzenlenen programının adından bugün Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu-Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. 13-16 Temmuz tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak ücretsiz sergide, çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğraflar ve Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içerikleri yer alacak.



        ÜFF YANIYORUZ
        Türkiye'de kavurucu sıcakların bugünden itibaren bir hafta boyunca etkili olacağı açıklandı. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığının 10 derece birden artacağı ve 40'lı dereceleri bulacağı hatırlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için risk grubundadır. Belirli saatlerde sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı...



        HESAP VERECEKLER
        Türkiye'nin konuştuğu olay, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmirİstanbul Otoyolu'nda yaşandı. Maseratili polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39), trafikte avukat Fatih Uzun'un bacağını kırdı. 6 yıl 10 ay hapis cezası istenen Üçgül hakkında idari soruşturma başlatıldı. Görev yeri değiştirildi. Önceki gün Muğla Ortaca'daki ormanda park halindeki kamyonette Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. Otopsisi tamamlanan polisin bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi.



            SEYYİD ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ HAYATINI KAYBETTİ
            Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'nin cenaze namazının Menzil'de kılınacağı bildirildi. Yapılan basın açıklamasında "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz" denildi.



            MİMAR KÖPEK KURBANI
            Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeğini gezdirirken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray (28), tedavi gördüğü Gaziantep Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürerken Seray'ın cenazesi, bugün Siverek'te toprağa verilecek.



            KAN DONDURAN VAHŞET
            İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Ravza Yayınları sahibi M.K'nın 19 yaşındaki oğlu M.N.K'ya ait olduğu ortaya çıktı. Harekete geçen polis ekipleri evin sahibi H.Ö.'yü kısa sürede yakalandı. Polis tarafından emniyete götürülen cani Ö'nün, baba M.K'nın 3 yıl önce yanında çalıştığı ortaya çıktı. H.Ö.'nün geçtiğimiz Pazartesi günü M.N.K ile buluştuğu belirlendi. İkilinin yemek yedikten sonra zanlının Bayrampaşa'da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı H.Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.



                NERDESİN EVLAT!
                6 Şubat'ta, sadece Türkiye değil dünya sarsıldı! Birçok yer gibi, Güleryüz Apartmanı da yıkıldı. 24 yaşındaki mimar Mustafa Batuhan Güleç, bu binanın en üst katındaydı. Ancak ne ölüsü, ne de dirisi çıktı!
                ANNE Sema Güleç, 5 aydır her taşın altına baktı. Evladından hiçbir iz bulamadı. Tüm Türkiye'ye haykırdı: Oğlumun yaşadığına inanıyorum! Evden çıktığım an, gelecekmiş gibi hissediyorum. Bilen-duyan haber versin!



                KARAVANA!
                Milyoner'e katılan Melda Kara, bir soruda seyirci jokerini kullandı. Seyirci doğru cevabı verip "D" dese de genç kız ikna olmadı. Tercihini 'C' şıkkından yana kullandı. 2 bin TL ile ayrıldı!



                243 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 243 milyon 154 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 3 kişi, bir milyon 989'ar bin lira kazandı. 4 bilenler bin 932'şer, 3 bilenler 203'er, 2 bilenler 21'er lira alacak.



                    BİR TALİHLİYE 890 BİN LİRA
                    5+1 bilen bir kişi, 890 bin lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 806'şar, 4+1 bilenler bin 47'şer, 4 bilenler 81'er, 3+1 bilenler 41'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

                    UNUTTU 'PIQUE'RE!
                    İkiçocuğunun babası Pique'den ihanet yüzünden ayrılan Shakira, teselliyi Lewis Hamilton'da buldu. İngiltere Grand Prix'nden sonra sabah 6'ya kadar eğlenen ikili, dünyada gündem oldu!

                    SUDAN ÖLÜM
                    Ordu'da Mustafa Çetin (72), çatısını tamir etmek istedi. Ancak güneş enerjisindeki kaynar su üzerine devrildi. Yanarak can verdi!

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                    Türk Telekom
                    Haberler Yaşam Aşkı Türkiye'de buldu! Kariyerini İngiltere'de bıraktı
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