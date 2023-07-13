Aşkı Türkiye'de buldu! Kariyerini İngiltere'de bıraktı

İngiltere'de yaşayan Sarah Durrant (47), iki yıl önce doğum günü kutlaması için Fethiye'ye geldi. Ergün Baldır'a (44) gönül verdi. Bir süre arkadaşlıkları devam eden çift, evlendi.
Aydın'a yerleşti. Çift, 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte el ele verip işlerinin başına geçti.
Sarah, İngiltere'deki ofis hayatını terk edip sabahları hayvan sesleri arasında uyandığı bir hayatı tercih etti. İnek sağan, peynir ve tereyağı yapan Sarah, en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirtti: Başta aşk, eşime olan aşk önemli. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İkisi birleşince ne mutlu bana, daha ne isteyebilirim ki hayattan? Hayatıma çok şey kattı. Burada çok ama çok huzurluyum.
MUTLU MEZUN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Diploma alanlar arasında Mutlu Mutluluk da (24) vardı. Adı ve soyadındaki uyumun akılda kalıcı olduğunu söyleyen Mutluluk, "İnsanlar ismini taşır derler ya, ben de hep pozitifim. Bu mezuniyetteki en mutlu insan ben olabilirim" ifadesini kullandı.