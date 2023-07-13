Aşkı Türkiye'de buldu! Kariyerini İngiltere'de bıraktı



Sarah, İngiltere'deki ofis hayatını terk edip sabahları hayvan sesleri arasında uyandığı bir hayatı tercih etti. İnek sağan, peynir ve tereyağı yapan Sarah, en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirtti: Başta aşk, eşime olan aşk önemli. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İkisi birleşince ne mutlu bana, daha ne isteyebilirim ki hayattan? Hayatıma çok şey kattı. Burada çok ama çok huzurluyum.

MUTLU MEZUN