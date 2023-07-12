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    Özkan Uğur'u son yolculuğuna uğurlayan Mahzar Alanson ve Fuat Güler'in vedası hüzne boğdu!

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur, dün son yolculuğuna uğurlandı. 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ile Fuat Güner’in vedası ağlattı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık

    Türkiye dün müziğin beyefendisini uğurladı. İstanbul'da hayatını kaybeden Özkan Uğur (69) için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milyonların gönlünde yer etti" ifadesini kullandı. Sanatçının 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ile Fuat Güner de gözyaşlarını tutamadı.

    Alanson, "Şarkıda söylediğimiz gibi, 'Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki' diyoruz. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diye ağlarken Güner de "Özkan'ım, yeniden buluşmak için hoşçakal" sözleriyle duygularını paylaştı. Sanatçının oğlu Alişan ile eşi Aysun Uğur da güçlükle ayakta kaldı. Alişan'ın "Bizim için zaman durdu" ifadesi ağlattı. Aysun Uğur ise 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Usta sanatçı, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

    'PİYANİST'YAN
    Antalya'da Güneş Tunçkıran (17), dedesinin desteğiyle küçük yaşta piyano öğrendi. Uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Almanya'daki müzik okulundan kabul alınca çok sevindi. Ancak bir türlü vize alamadığını söyledi: 25 Temmuz'da okulum başlayacak ama Almanya'ya gidemiyorum. Başvurum onaylandı, ücretler ödendi ancak şu an en büyük sorunum bu. Yardım istiyorum.



    ABDULLAH'I 'GÖR'ÜN...
    Kahramanmaraş'ta Abdullah Kurt (8), 5 yıl önce kaza geçirdi. Görme sorunuyla karşı karşıya geldi. Sadece yüzde 1 oranında gördüğü belirtildi. Küçük çocuk "Tedavi olup yeniden görmek istiyorum. Yardım bekliyorum" dedi. Anne Derya Kurt da şunları söyledi: Evladım çiçekleri görsün. Okuduğunu, yazdığını görsün. Ne olur destek verin.

        CiNDY MUTLU
        Erzurum Şenkaya'da 2 ay önce doğada ölmek üzer olan bir ayı yavrusu bulundu. Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu. Bakıcıların "Ayı Yogi" çizgi filmindeki karakterden esinlenip "Cindy" adını koyduğu yavru, şimdi çok mutlu...



        SON PARTİ!
        Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa, Eylül 2015'te bir salsa partisine katılmak için İstanbul'a geldi. Beyoğlu'nda dans gösterisinin düzenlendiği Büyük Londra Oteli'nin teras katından havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Mahkeme, işletmeci İbrahim Hüzmeli'ye 2 yıl ceza verdi. Handa'nın ailesine de 1.5 milyon lira tazminat ile 60 bin lira cenaze giderlerinin ödemesini istedi.



        HAYATİ KARAR
        Bursa'da trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen R.M.D. (8) adlı erkek çocuğun böbrekleri, diyalize giren Berra Nağış (14) ve Emine Delice'yi (13) hayata bağladı. Uzun süredir nakil beklediklerini belirten baba Musa Nağış, "Bir çocuk iki aileyi sevindirdi. Çok teşekkür ederim. Bize altın bir tedavi sundular" ifadesini kullandı...



            66 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 66 milyon 228 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 94'er, 4 bilenler 989'ar, 3 bilenler 50'şer, 2 bilenler 5'er lira alacak.

            KANLI DOĞUM
            Kocaeli'de yaşayan Başak Kara (34), gittiği özel hastanede doğum sırasında fenalaştı. Durumu ağırlaşan Kara, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başak Kara'nın erkek bebeği ise yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı. Kara ailesi, özel hastaneden şikayetçi olduklarını anlattı.

            DEHŞET GECESİ
            İstanbul Büyükçekmece'de önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 kişiye silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 19 yaşındaki Memedali Memiş, olay yerinde kurtarılamadı. Yanındaki arkadaşı da yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
            Yunus Emre KAVAK

            'PES'HOP!
            İstanbul Pendik'te polis ekipleri, Süreyya Paşa Caddesi üzerinde "Petshop" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan adresteki mama paketlerinden 7.5 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve silah ele geçirildi. A.A. ve B.İ. gözaltına alındı.
            Emir SOMER

            KATLİAM GİBİ
            Niğde'de Abdülbaki Kestek (26), arkadaşı Abdülkadir Sönmez'le (26) birlikte otomobille gezmeye çıktı. Ancak Kestek, yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a (23) çarptı. Genç kızın ölümüne yol açtı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Durduktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ekipler, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesinin yüzüğünden teşhis edilen Abdülbaki Kestek'in 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

            ÖLMEYİ KENDİN İSTEYECEKSİN
            Konya Seydişehir'de Esma Güleser T. (19), çalıştığı inşaat firmasının sahibi İ.G.G.'nin (36) taciz ve silahla ölüm tehdidine maruz kaldı. Patronunun tacizleri nedeniyle 5. kattan atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın babası Orhan T. (54) ise, "Kızıma birliktelik teklifini reddedince tacizde bulunmuş. Ölümle tehdit etmiş. Buluştukları parka gelip, 'Sen benim olmadın ya, ölmeyi kendin isteyeceksin' diyerek kızımı darp etmiş" dedi.
            Tolga TANIK

            DİKKAT! 44 DERECE
            Türkiye bu hafta kavrulacak. Sıcaklıklar 10 derece artacak. Cuma, termometreler zirveye çıkacak: 44 derece!

            ADIM ELİSA
            Adana'da Elisa Kalık, prematüre olarak dünyaya geldi. Hiç yürüyemedi! Uzun tedaviler sonucu 4 yaşında adım atabildi. İlk kez ayakkabı giydi. Hatta pembe pabuçlarını almak için aileden 20 kişi alışverişe gitti!

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            Haberler Yaşam Özkan Uğur'u son yolculuğuna uğurlayan Mahzar Alanson ve Fuat Güler'in vedası hüzne boğdu!
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