Özkan Uğur'u son yolculuğuna uğurlayan Mahzar Alanson ve Fuat Güler'in vedası hüzne boğdu!





66 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 66 milyon 228 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 94'er, 4 bilenler 989'ar, 3 bilenler 50'şer, 2 bilenler 5'er lira alacak.

KANLI DOĞUM

Kocaeli'de yaşayan Başak Kara (34), gittiği özel hastanede doğum sırasında fenalaştı. Durumu ağırlaşan Kara, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başak Kara'nın erkek bebeği ise yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı. Kara ailesi, özel hastaneden şikayetçi olduklarını anlattı.

DEHŞET GECESİ

İstanbul Büyükçekmece'de önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 kişiye silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 19 yaşındaki Memedali Memiş, olay yerinde kurtarılamadı. Yanındaki arkadaşı da yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK



'PES'HOP!

İstanbul Pendik'te polis ekipleri, Süreyya Paşa Caddesi üzerinde "Petshop" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan adresteki mama paketlerinden 7.5 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve silah ele geçirildi. A.A. ve B.İ. gözaltına alındı.

Emir SOMER

KATLİAM GİBİ

Niğde'de Abdülbaki Kestek (26), arkadaşı Abdülkadir Sönmez'le (26) birlikte otomobille gezmeye çıktı. Ancak Kestek, yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a (23) çarptı. Genç kızın ölümüne yol açtı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Durduktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ekipler, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesinin yüzüğünden teşhis edilen Abdülbaki Kestek'in 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.



ÖLMEYİ KENDİN İSTEYECEKSİN

Konya Seydişehir'de Esma Güleser T. (19), çalıştığı inşaat firmasının sahibi İ.G.G.'nin (36) taciz ve silahla ölüm tehdidine maruz kaldı. Patronunun tacizleri nedeniyle 5. kattan atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın babası Orhan T. (54) ise, "Kızıma birliktelik teklifini reddedince tacizde bulunmuş. Ölümle tehdit etmiş. Buluştukları parka gelip, 'Sen benim olmadın ya, ölmeyi kendin isteyeceksin' diyerek kızımı darp etmiş" dedi.

Tolga TANIK

DİKKAT! 44 DERECE

Türkiye bu hafta kavrulacak. Sıcaklıklar 10 derece artacak. Cuma, termometreler zirveye çıkacak: 44 derece!

ADIM ELİSA

Adana'da Elisa Kalık, prematüre olarak dünyaya geldi. Hiç yürüyemedi! Uzun tedaviler sonucu 4 yaşında adım atabildi. İlk kez ayakkabı giydi. Hatta pembe pabuçlarını almak için aileden 20 kişi alışverişe gitti!