Özkan Uğur'u son yolculuğuna uğurlayan Mahzar Alanson ve Fuat Güler'in vedası hüzne boğdu!

Türkiye dün müziğin beyefendisini uğurladı. İstanbul'da hayatını kaybeden Özkan Uğur (69) için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milyonların gönlünde yer etti" ifadesini kullandı. Sanatçının 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ile Fuat Güner de gözyaşlarını tutamadı.
Alanson, "Şarkıda söylediğimiz gibi, 'Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki' diyoruz. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diye ağlarken Güner de "Özkan'ım, yeniden buluşmak için hoşçakal" sözleriyle duygularını paylaştı. Sanatçının oğlu Alişan ile eşi Aysun Uğur da güçlükle ayakta kaldı. Alişan'ın "Bizim için zaman durdu" ifadesi ağlattı. Aysun Uğur ise 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Usta sanatçı, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
'PİYANİST'YAN
Antalya'da Güneş Tunçkıran (17), dedesinin desteğiyle küçük yaşta piyano öğrendi. Uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Almanya'daki müzik okulundan kabul alınca çok sevindi. Ancak bir türlü vize alamadığını söyledi: 25 Temmuz'da okulum başlayacak ama Almanya'ya gidemiyorum. Başvurum onaylandı, ücretler ödendi ancak şu an en büyük sorunum bu. Yardım istiyorum.
ABDULLAH'I 'GÖR'ÜN...
Kahramanmaraş'ta Abdullah Kurt (8), 5 yıl önce kaza geçirdi. Görme sorunuyla karşı karşıya geldi. Sadece yüzde 1 oranında gördüğü belirtildi. Küçük çocuk "Tedavi olup yeniden görmek istiyorum. Yardım bekliyorum" dedi. Anne Derya Kurt da şunları söyledi: Evladım çiçekleri görsün. Okuduğunu, yazdığını görsün. Ne olur destek verin.