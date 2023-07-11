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    • Yaşam
    • 11.07.2023 10:37
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    • 11.07.2023 10:37
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    Konya'da korkunç olay! Patronunun tacizlerine dayanamayıp 4'üncü kattan atlayan Esra ağır yaralandı

    Konya’nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın teras katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Tedavisi hastanede devam eden 19 yaşındaki Esma Güleser T’yi intihara patronunun sürüklediği iddia edildi. Genç kızın babası, inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganiğlu'nun kızına cinsel saldırıda bulunduğunu kızının da bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu anlatması üzerine gözaltına alınan Ganioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    takvim.com.tr
    Patronunun tacizlerine dayanamadı: Terastan atladı

    Olay, 29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesinde yaşandı.

    19 yaşındaki Esma Güleser T. kendisini 4 katlı bir apartmanın teras katından aşağıya atarak intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekiplerince önce ilçe hastanesine ardından da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

    'PATRONU TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞ'
    Olay sonrası soruşturmayı derinleştiren polis, genç kızın ailesinin ifadesine başvurdu. Esma'nın babası ifadesinde, olay tarihinden önce kızının bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığını, inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganiğlu'nun kızına cinsel saldırıda bulunduğunu kızının da bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu yönünde bilgi verdi.
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        Haberler Yaşam Konya'da korkunç olay! Patronunun tacizlerine dayanamayıp 4'üncü kattan atlayan Esra ağır yaralandı
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