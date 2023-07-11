Konya'da korkunç olay! Patronunun tacizlerine dayanamayıp 4'üncü kattan atlayan Esra ağır yaralandı

'PATRONU TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞ'

Olay sonrası soruşturmayı derinleştiren polis, genç kızın ailesinin ifadesine başvurdu. Esma'nın babası ifadesinde, olay tarihinden önce kızının bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığını, inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganiğlu'nun kızına cinsel saldırıda bulunduğunu kızının da bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu yönünde bilgi verdi.