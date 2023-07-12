Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.07.2023 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 14:36
    ABONE OL

    İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu: Soruşturma sürüyor

    Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa’da ihbar üzerine bir daireye giren polisler dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    Dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu

    İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbarda, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu söylendi.

    POLİS EKİPLERİ KAN DONDURAN MANZARAYLA KARŞILAŞTI
    Polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Olay yerine giden polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı.

    CESET PARÇALARI ERKEĞE AİT
    Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Yaşam İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu: Soruşturma sürüyor
        loading
        SON DAKİKA