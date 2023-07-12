İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu: Soruşturma sürüyor

POLİS EKİPLERİ KAN DONDURAN MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Olay yerine giden polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı.

CESET PARÇALARI ERKEĞE AİT

Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.