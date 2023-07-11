Mersin'de 74 firariye operasyon: Eş zamanlı baskın düzenlendi

Mersin'de çeşitli suçlardan aranması bulunun 74 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ifadeye gitmedikleri ve borçlarını ödemedikleri için haklarında yakalama çıkarılan 74 firarinin yakalanması için harekete geçti.

74 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Firari 74 kişinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 74 adrese baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, emniyete götürüldü.