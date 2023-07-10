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    • Yaşam
    • 10.07.2023 12:52
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    • 10.07.2023 12:52
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    Deprem bölgesi Osmaniye'de ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü: 3 kişi enkaz altında kaldı

    Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın üst katının kendiliğinden çöktü. O esnada yoldan geçen 3 kişi enkaz altında kalarak yaralandı. Ekipler ise boş olduğu bilinen binada herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ağır hasarlı bina çöktü: Yoldan geçenler enkaz altında kaldı

    Olay, merkez Alibeyli Mahallesi Cevdet Unay Caddesi'nde meydana geldi.

    SANİYELER İÇERİSİNDE ÇÖKTÜ
    Alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar alan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile saniyeler içerisinde çöktü. O sırada caddeden geçen 3 kişi enkaz altında kalarak yaralandı.

    3 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI
    Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise boş olduğu bilinen binada herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

        "ÇAT DİYE BİR SES GELDİ"
        O anları gören vatandaşlar, önce çat diye bir ses geldiğini, aradan bir saniye geçmeden binanın çöktüğünü ve caddeden geçen 3 kişinin yaralanmasına neden olduğunu anlattı.

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        Haberler Yaşam Deprem bölgesi Osmaniye'de ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü: 3 kişi enkaz altında kaldı
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