Deprem bölgesi Osmaniye'de ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü: 3 kişi enkaz altında kaldı

Olay, merkez Alibeyli Mahallesi Cevdet Unay Caddesi'nde meydana geldi.
SANİYELER İÇERİSİNDE ÇÖKTÜ
Alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar alan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile saniyeler içerisinde çöktü. O sırada caddeden geçen 3 kişi enkaz altında kalarak yaralandı.
3 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI
Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise boş olduğu bilinen binada herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.