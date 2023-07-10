Deprem bölgesi Osmaniye'de ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü: 3 kişi enkaz altında kaldı

3 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise boş olduğu bilinen binada herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.