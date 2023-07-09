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    • Yaşam
    • 10.07.2023 06:12
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    • 10.07.2023 06:12
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    Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

    Osmaniye'de tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 arkadaş feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından, 3 kişinin cansız bedenleri sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak cenaze aracına teslim edidi.

    AJANSLAR
    Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

    Osmaniye'de otomobil, tankere arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

    HURDAYA DÖNDÜ
    Gece saatlerinde Toprakkale-Erzin otoyolunda; İskenderun istikametinde ilerlemekte olan 44 HD 267 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerin altına giren ve kağıt gibi bükülüp hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.

    ARAÇTA SIKIŞTILAR
    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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