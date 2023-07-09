Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Osmaniye'de otomobil, tankere arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

HURDAYA DÖNDÜ

Gece saatlerinde Toprakkale-Erzin otoyolunda; İskenderun istikametinde ilerlemekte olan 44 HD 267 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerin altına giren ve kağıt gibi bükülüp hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.