Sezen Aksu'nun yalısına girmeye çalışan takıntılı hayran dehşeti!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun Beykoz'daki yalısında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yalıya girmeye çalışan L.A.M. adlı kadın güvenlik görevlilerine saldırdı, Sezen Aksu'yu ölümle tehdit edip etrafı dağıttı.
Sezen Aksu, aynı kişinin 4 kez evine girmeye çalıştığını, teknesi ile de iskelesini yıktığını açıkladı. Saldırı adliyeye taşınırken L.M.'nin savunması şaşırttı: Tatlı getirmiştim!
'ANA'ŞTIRMA HASTANESİ
Trabzon'da Fatmanur Öztürk (24), 20 Mayıs'ta ikinci cocuğu Egemen'i dünyaya getirdi. Doğumdan 35 gün sonra beyin kanaması geçirdi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu kritik olan Öztürk için, istirahatteki çok sayıda doktor ve hemşire de hastaneye çağrıldı. Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, Doç. Dr. Recep Erin başkanlığında toplanan 30 kişilik ekip Fatmanur'u kurtararak tekrar sağlığına kavuşturdu. Doktorlar çok ender görülen bu durumun tıp literatürüne geçebileceğini belirtti.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
'NO'FAKA
Eski futbolcu Nihat Kahveci, 2014'te anlaşmalı olarak Pınar Kaşgören'den boşandı. 2 çocuğu için aylık toplam 50 bin TL nafaka ödemeye başladı. Ancak mahkemeye başvurarak nafakanın azaltılması için dava açtı. Ve nafakayı 4 bin TL'ye düşürdü. 2 milyonun üzerindeki birikmiş nafaka borcu için de Kaşgören ile aralarında yeniden protokol düzenledi. Kahveci, 1,5 milyon lira ödeme karşılığında anlaştı. Eski eşi, davayı Yargıtay'a kadar taşıdı.
DENİZ YUSUFOĞLU
PARANIN TABLOSU
İngiliz müzayede evi Christie's'ta dün tarihi bir satış yapıldı. Hollandalı Rembrandt Rijn'e ait iki portre, 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldı. 20 cm uzunluğunda olan eserlerin Jan Willemsz Pluym ve eşi Carels'e ait portreler olduğu vurgulandı. 1635'te tamamlanan portrelerin usta ressamın, özel koleksiyoncuda kalan son eserleri olduğu vurgulandı.