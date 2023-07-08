Sezen Aksu'nun yalısına girmeye çalışan takıntılı hayran dehşeti!

BİR TALİHLİYE 958 BİN LİRA

10 BİLEN bir kişi, 958 bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 683'er, 8 bilenler 434'er, 7 bilenler 88'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

BOZKIR FİRARDA

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuksuz yargılanan Nuri Gökhan Bozkır, Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrol kararı gereği her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır'ın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bozkır aramalara rağmen bulunamadı. Yurt dışına çıktığından şüphelenilen Bozkır'ın kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı.

'BORÇ'HE!

İstanbul'da Hazal A'nın (32) kullandığı Porsche marka araç, yolda kaldı. Otomobil, çekiciyle Maslak'taki oto tamirciye kaldırıldı. Ancak tamirci Alparslan Y. 300 bin liralık fatura çıkardı. Genç kadın, şok yaşadı. Aracının tamir edilmeden verilmesi istedi. Y. tamiri bitirdiğini ileri sürerek para istedi. Aksi halde aracı vermeyi reddetti. Hazal A'nın izni ve haberi olmadan trafikte kaçak geçiş yaptı. Hız ve park cezası yedi. Olaydan sonradan haberdar olan kadın, soluğu savcılıkta aldı. İade edilmeyen aracının trafikten men edilmesini istedi.

Dilek YAMAN DEMİR



RAHAT UYU AYŞEGÜL

Antalya Kepez'de Erhan Onur Eldemir (40), 2 yıl önce boşandığı hostes eşi Ayşegül Şimşek'i (33) 16 bıçak darbesiyle hayattan kopardı. Tutuklu katilin dün duruşması vardı. Mahkeme, kendisini ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Genç kızın annesi Gülşen Şimşek, "Ölene kadar bu tişörtü üzerimde çıkartmayacağım. Rahat uyu kızım, kanın yerde kalmadı" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK



ÖLÜME YOLCULUK

İstanbul Sancaktepe'de Merve Mıhçı (25), motosikletiyle evine dönmek için yola çıktı. Ancak yol kenarında önüne çıkan folklif tipi iş makinesi ile çarpıştı. Savrulan genç kız, ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamadı. Genç kızın cenazesini morgdan alan üvey babası Hüseyin Annaç, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Sürücü, gözaltına alındı.

Mustafa KAYA

'KASK'ATI OLDUK

Nevşehir motosiklet ile kaza yapıp can veren 16 yaşındaki Nur Ökçesiz'in kask takmadığı belirlendi. Genç kızın olaydan bir gün önce kask siparişi verdiği ancak gelmesini beklemeden yola çıktığı tespit edildi.