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    Sezen Aksu'nun yalısına girmeye çalışan takıntılı hayran dehşeti!

    Sezen Aksu’nun Beykoz’daki yalısına bir kadın girmeye çalıştı. Yakalandı. Ünlü sanatçı, aynı kişinin daha önce 4 kez evine girmeye çalıştığını açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Adli’yalı’k

    Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun Beykoz'daki yalısında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yalıya girmeye çalışan L.A.M. adlı kadın güvenlik görevlilerine saldırdı, Sezen Aksu'yu ölümle tehdit edip etrafı dağıttı.

    Sezen Aksu, aynı kişinin 4 kez evine girmeye çalıştığını, teknesi ile de iskelesini yıktığını açıkladı. Saldırı adliyeye taşınırken L.M.'nin savunması şaşırttı: Tatlı getirmiştim!

    'ANA'ŞTIRMA HASTANESİ
    Trabzon'da Fatmanur Öztürk (24), 20 Mayıs'ta ikinci cocuğu Egemen'i dünyaya getirdi. Doğumdan 35 gün sonra beyin kanaması geçirdi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu kritik olan Öztürk için, istirahatteki çok sayıda doktor ve hemşire de hastaneye çağrıldı. Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, Doç. Dr. Recep Erin başkanlığında toplanan 30 kişilik ekip Fatmanur'u kurtararak tekrar sağlığına kavuşturdu. Doktorlar çok ender görülen bu durumun tıp literatürüne geçebileceğini belirtti.
    ÖZGÜR ÖZDEMİR



    'NO'FAKA
    Eski futbolcu Nihat Kahveci, 2014'te anlaşmalı olarak Pınar Kaşgören'den boşandı. 2 çocuğu için aylık toplam 50 bin TL nafaka ödemeye başladı. Ancak mahkemeye başvurarak nafakanın azaltılması için dava açtı. Ve nafakayı 4 bin TL'ye düşürdü. 2 milyonun üzerindeki birikmiş nafaka borcu için de Kaşgören ile aralarında yeniden protokol düzenledi. Kahveci, 1,5 milyon lira ödeme karşılığında anlaştı. Eski eşi, davayı Yargıtay'a kadar taşıdı.
    DENİZ YUSUFOĞLU



    PARANIN TABLOSU
    İngiliz müzayede evi Christie's'ta dün tarihi bir satış yapıldı. Hollandalı Rembrandt Rijn'e ait iki portre, 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldı. 20 cm uzunluğunda olan eserlerin Jan Willemsz Pluym ve eşi Carels'e ait portreler olduğu vurgulandı. 1635'te tamamlanan portrelerin usta ressamın, özel koleksiyoncuda kalan son eserleri olduğu vurgulandı.

        'KAN'GAL
        İstanbul Ataşehir'de hakim ve savcı lojmanlarında oturan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, önceki akşam saat 17.00'de sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca mücadele etti ancak kurtulamadı. Boynundan ve başından ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Korkunç olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası köpeğin sahibi inşaat bekçisi şüpheli A.A., gözaltına alındı. Hastaneden verilen ilk raporda, ağır yaralı Kaynar'ın "Görme yetisini kaybettiği, birçok operasyon geçirmesi gerektiği, durumunun kritik olduğu" anlatıldı. Şüpheli A.A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
        SEDA NUR GÜNAYDIN

        HOLLANDA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ
        Hollanda hükümeti, sığınma politikaları konusunda koalisyon partileri arasındaki farklılıklar nedeniyle düştü.. Dört parti, Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki kriz görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Ülkede yeni seçimlerin muhtemelen sonbaharda yapılacağı ifade edilirken, Rutte'nin kabinesinin istifasını sunması bekleniyor.



        KIZILELMA GECESİ
        Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, yeni bir çağın kapılarını açtı. "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Bu milli projenin gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölümün ise, bugün saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacağı açıklandı. Kızılelma'nın hikayesini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar anlatacak.

            BİR TALİHLİYE 958 BİN LİRA
            10 BİLEN bir kişi, 958 bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 683'er, 8 bilenler 434'er, 7 bilenler 88'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

            BOZKIR FİRARDA
            Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuksuz yargılanan Nuri Gökhan Bozkır, Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrol kararı gereği her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır'ın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bozkır aramalara rağmen bulunamadı. Yurt dışına çıktığından şüphelenilen Bozkır'ın kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı.

            'BORÇ'HE!
            İstanbul'da Hazal A'nın (32) kullandığı Porsche marka araç, yolda kaldı. Otomobil, çekiciyle Maslak'taki oto tamirciye kaldırıldı. Ancak tamirci Alparslan Y. 300 bin liralık fatura çıkardı. Genç kadın, şok yaşadı. Aracının tamir edilmeden verilmesi istedi. Y. tamiri bitirdiğini ileri sürerek para istedi. Aksi halde aracı vermeyi reddetti. Hazal A'nın izni ve haberi olmadan trafikte kaçak geçiş yaptı. Hız ve park cezası yedi. Olaydan sonradan haberdar olan kadın, soluğu savcılıkta aldı. İade edilmeyen aracının trafikten men edilmesini istedi.
            Dilek YAMAN DEMİR

            RAHAT UYU AYŞEGÜL
            Antalya Kepez'de Erhan Onur Eldemir (40), 2 yıl önce boşandığı hostes eşi Ayşegül Şimşek'i (33) 16 bıçak darbesiyle hayattan kopardı. Tutuklu katilin dün duruşması vardı. Mahkeme, kendisini ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Genç kızın annesi Gülşen Şimşek, "Ölene kadar bu tişörtü üzerimde çıkartmayacağım. Rahat uyu kızım, kanın yerde kalmadı" dedi.
            Erdoğan ÖZTÜRK

            ÖLÜME YOLCULUK
            İstanbul Sancaktepe'de Merve Mıhçı (25), motosikletiyle evine dönmek için yola çıktı. Ancak yol kenarında önüne çıkan folklif tipi iş makinesi ile çarpıştı. Savrulan genç kız, ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamadı. Genç kızın cenazesini morgdan alan üvey babası Hüseyin Annaç, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Sürücü, gözaltına alındı.
            Mustafa KAYA

            'KASK'ATI OLDUK
            Nevşehir motosiklet ile kaza yapıp can veren 16 yaşındaki Nur Ökçesiz'in kask takmadığı belirlendi. Genç kızın olaydan bir gün önce kask siparişi verdiği ancak gelmesini beklemeden yola çıktığı tespit edildi.

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            Haberler Yaşam Sezen Aksu'nun yalısına girmeye çalışan takıntılı hayran dehşeti!
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