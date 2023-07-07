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    • Yaşam
    • 07.07.2023 16:11
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    • 07.07.2023 16:41
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    Kötü koku gerçeği ortaya çıkarmıştı! Anne ve oğlun sır ölümünün perde arkası otopsi raporunda belli olacak

    İzmir’in Konak ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne ve oğlunun ölüm sebepleri, otopsi raporuyla belirlenecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kötü koku ortaya çıkarmıştı! Gerçek otopsi raporunda

    Olay, dün akşam saatlerinde Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

    Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

    Adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı.

    ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
    Çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzerin'i (52) yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        OTOPSİDE BELİRLENECEK
        Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir ize rastlanmadığı belirtilen anne ve oğlunun ölüm sebebinin detaylı otopsi ile belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Kötü koku gerçeği ortaya çıkarmıştı! Anne ve oğlun sır ölümünün perde arkası otopsi raporunda belli olacak
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