Kötü koku gerçeği ortaya çıkarmıştı! Anne ve oğlun sır ölümünün perde arkası otopsi raporunda belli olacak

OTOPSİDE BELİRLENECEK

Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir ize rastlanmadığı belirtilen anne ve oğlunun ölüm sebebinin detaylı otopsi ile belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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