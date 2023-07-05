Boks hakemi Nazan Savaş ringlerde büyüttüğü lösemi oğlu için herkese çağrı yaptı!

Nazan Savaş... Türkiye onu ilk kadın boks hakemi olarak tanıdı. Bir yandan maç yönetip bir yandan iki oğluna baktı. Hatta ringten inip, sandalyede uyuyan küçük oğlu Alp'in üzerini örttüğü o an hafızalara kazındı.

İşte Savaş'ın üzerine titrediği oğlu Alp Rüzgar (4), lösemiye yakalandı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ringlere ara veren Savaş, oğluyla birlikte yaşam savaşı başlattı. "Lösemiye kroşe atabilmek" için kan ve trombosit desteği çağrısı yaptı. Şu ifadeleri kullandı: