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    Boks hakemi Nazan Savaş ringlerde büyüttüğü lösemi oğlu için herkese çağrı yaptı!

    Boks hakemi Nazan Savaş’ın oğlu Alp, lösemiye yakalandı. Genç kadın, ringlerde büyüttüğü oğlu için herkese çağrı yaptı: Evladım için 0 Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacımız var. Ne olur kan bağışı yapın.

    Anne’ilik’ Savaş’ı

    Nazan Savaş... Türkiye onu ilk kadın boks hakemi olarak tanıdı. Bir yandan maç yönetip bir yandan iki oğluna baktı. Hatta ringten inip, sandalyede uyuyan küçük oğlu Alp'in üzerini örttüğü o an hafızalara kazındı.

    İşte Savaş'ın üzerine titrediği oğlu Alp Rüzgar (4), lösemiye yakalandı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ringlere ara veren Savaş, oğluyla birlikte yaşam savaşı başlattı. "Lösemiye kroşe atabilmek" için kan ve trombosit desteği çağrısı yaptı. Şu ifadeleri kullandı:



    Lösemiye karşı tedavimiz iyi gidiyordu fakat kemoterapi nedeniyle bağışıklığı düşük olduğu için oğlumda enfeksiyon başladı. 1.5 aydır hastanedeyiz ve bu süreçte antibiyotikler tedaviye çok olumlu yanıt vermedi. Enfeksiyon yayılınca oğlum gözünden operasyon geçirdi. Birkaç gün önce de idrar yollarında kanama başladı.

    Alp'in tedavisinin daha iyiye gitmesi için şu an günde 4 ünite kan ve trombosit gerekiyor. Ringlerde büyüttüğüm evladımın üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Evladım için 0 Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacımız var. Gönüllülerden acil kan desteği bekliyoruz. Kızılay'a veya bulunduğumuz hastaneye oğlumun adıyla bağış yapabilirler.

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    Haberler Yaşam Boks hakemi Nazan Savaş ringlerde büyüttüğü lösemi oğlu için herkese çağrı yaptı!
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