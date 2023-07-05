ABD’de okuyan 25 Türk genci okullarını dereceyle tamamladı!

ABD'de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci, dünyayı kendine hayran bıraktı. Söz konusu öğrenciler Harvard, Yale, Stanford, Columbia gibi ABD'nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olup gururlandırdı. ABD'deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci listesine giren öğrenciler, başarılarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. İşte listedeki bazı öğrenciler:
-Kaan Ertürk: Yale University
-Sadi Gülçelik: Columbia University
-Nisan Görsev: The University of Chicago
-Uluç Kadıoğlu: Harvard Üniversitesi
-Alkın Kaz: Princeton University
-Aylin Lale Kirişçioğlu: Pratt Institute
-Yiğit Sönmez: Harvard University
-Nadin Tamer: Stanford University
-Can Yeşildere: Harvard University
-Ayşe Yücesan: Columbia University
PL'ALTIN' KALPLİ
Ankara'da skolyoz hastası olan Binnur Yalçınkaya (16), ameliyat masasına yattı. Sırtına tam 19 platin takıldı. Ancak o tüm zorluklara rağmen masa tenisi ile hayata sarıldı. Para Masa Tenisi Mili Takımı'na seçilmeyi başardı. "İnşallah daha iyi olacağım ve milli takımda ülkemizi temsil edeceğim. Masa tenisi üzerine çok uğraştım, çok antrenman yaptım. O nedenle çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
'RİZE'RVASYON YAPTIRIN
Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin şöhreti sınırları aştı. ABD'li ünlü medya kuruluşu CNN International, bölgeyi haber yaptı. "Sıcaktan kaçış için harika bir nokta" başlığını attı. Övgüleri sıraladı: El değmemiş, bol oksijenli ve enfes lezzetlerin bir arada bulunduğu bu bölgeyi mutlaka gezin.
'DÜŞ'ÜTAL
Prens Harry, Meghan Markle ile evlenip İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'ye taşındı. İkili, küresel dijital yayın devleriyle bir dizi anlaşmalar imzaladı. Sadece birinden 15 milyon sterlin (yaklaşık 494 milyon TL) kazandı. Ancak anlaşmaların devamı yapılmadı. Bu nedenle de ünlü çiftin çöküş döneminde olduğu açıklandı.