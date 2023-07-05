ABD’de okuyan 25 Türk genci okullarını dereceyle tamamladı!



55 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 55 milyon 808 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 684'er, 4 bilenler bin 60'şar, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

AKADE'PES'YEN!

ATV'nin fenomen yarışması Milyoner'e, 19 yıllık akademisyen Damla Nurcan Özkılınç katıldı. Ancak 2. soruda takıldı. "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz geriye ne kalır?" denilince şaşırdı. 18 cevabını verip sosyal medyanın diline dolandı!



'TIRAŞ'KADAN NAĞMELER

Tatil yerlerindeki kazığa saç-sakal tıraşı da eklendi. Bodrum'da erkek kuaförleri, saç kesiminden 100 dolar, yani yaklaşık 2 bin 600 lira istedi. Çeşme'de de tıraşa, 750 TL fiyat biçildi!



KAYDURAK

Antalya'da Ali Cılga (65), aqua parkta kaydıraktan kaydı. Başını havuzun zeminine çarptı. Ne yazık ki kurtarılamadı!



CANAVARLAR

Eskişehir'de Sibel- Gökhan Tiftik çifti, bir suç nedeniyle tutuklanıp hapse atıldı. Kızları 6 yaşındaki Elif Nur (6) ve iki kardeşi babaannesi Cihangir Kurumlu'nun evinde kalmaya başladı. Ancak küçük kız rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Halası D.T., amcası S.T. ve babaanne K. hakkında, 'Çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şok bir detay ortaya çıktı. Yapılan Adli tıp incelemesi sonucu, Elif Nur ve diğer çocukların haftalarca herhangi bir besin yemedikleri raporda yer aldı. Üç kardeşin çatı arasında kaldıkları anlaşıldı.



MAGANDA AĞLATTI

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, yakınlarının düğününde maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20) toprağa verildi. Savcı Sayan ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüdüğü belirtildi.



HAYALET OPERASYON

Ankara'da kendilerine MİT veya TSK mensubu, bakanlık çalışanı gibi gösteren 20 dolandırıcı takibe alındı. Bu kişilerin iş arayanları kamu kurumlarına sokma vaadiyle dolandırdıkları saptandı. Ankara polisinin 18 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 12 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 'Hayalet İz' adı verilen operasyonla zanlıların hepsi yakalandı.



PUZZLE TESPİT

İzmir'de kıskançlık nedeniyle 4 kişiyi öldürdükten sonra parçalayıp derin dondurucuya koyan katil S.H.'nin işlediği korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İzmir Adli Tıp Kurumu çalışanları 121 ceset parçasını gece gündüz çalışarak adeta puzzle gibi birleştirerek 2 günde 4 kişinin kimlik tespitini yapmayı başardı. DNA'dan kimlik tespitinin normal koşullarda 3-4 ay sürdüğü hatırlatıldı.

KIR'GIZ'!

Kırgız üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) ülkesinden özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da İstanbul'a geldi. Amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde dükkanının önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi.

Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda geceledi. Yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kız, iddiaya göre 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne teslim edildi. Ancak genç kızın yanında bir erkekle polis merkezine geldiği ve herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı öğrenildi. Polis, genç kızı her yerde arıyor...