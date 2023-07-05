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    ABD’de okuyan 25 Türk genci okullarını dereceyle tamamladı!

    ABD’de okuyan Türk gençleri, okullarını dereceyle tamamladı. ‘En Başarılı 25 Türk Öğrencisi’nin yer aldığı tablo ise gururlandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Türk dersi

    ABD'de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci, dünyayı kendine hayran bıraktı. Söz konusu öğrenciler Harvard, Yale, Stanford, Columbia gibi ABD'nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olup gururlandırdı. ABD'deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci listesine giren öğrenciler, başarılarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. İşte listedeki bazı öğrenciler:

    -Kaan Ertürk: Yale University
    -Sadi Gülçelik: Columbia University
    -Nisan Görsev: The University of Chicago
    -Uluç Kadıoğlu: Harvard Üniversitesi
    -Alkın Kaz: Princeton University
    -Aylin Lale Kirişçioğlu: Pratt Institute
    -Yiğit Sönmez: Harvard University
    -Nadin Tamer: Stanford University
    -Can Yeşildere: Harvard University
    -Ayşe Yücesan: Columbia University

    PL'ALTIN' KALPLİ
    Ankara'da skolyoz hastası olan Binnur Yalçınkaya (16), ameliyat masasına yattı. Sırtına tam 19 platin takıldı. Ancak o tüm zorluklara rağmen masa tenisi ile hayata sarıldı. Para Masa Tenisi Mili Takımı'na seçilmeyi başardı. "İnşallah daha iyi olacağım ve milli takımda ülkemizi temsil edeceğim. Masa tenisi üzerine çok uğraştım, çok antrenman yaptım. O nedenle çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.



    'RİZE'RVASYON YAPTIRIN
    Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin şöhreti sınırları aştı. ABD'li ünlü medya kuruluşu CNN International, bölgeyi haber yaptı. "Sıcaktan kaçış için harika bir nokta" başlığını attı. Övgüleri sıraladı: El değmemiş, bol oksijenli ve enfes lezzetlerin bir arada bulunduğu bu bölgeyi mutlaka gezin.



    'DÜŞ'ÜTAL
    Prens Harry, Meghan Markle ile evlenip İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'ye taşındı. İkili, küresel dijital yayın devleriyle bir dizi anlaşmalar imzaladı. Sadece birinden 15 milyon sterlin (yaklaşık 494 milyon TL) kazandı. Ancak anlaşmaların devamı yapılmadı. Bu nedenle de ünlü çiftin çöküş döneminde olduğu açıklandı.



        'TOGG' AYIP
        Ankara Kahramankazan Belediye Meclis Toplantısı'nda, hizmet aracının yerli otomobil TOGG olması yönünde sunulan teklif oylandı. CHP'li üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz, karşı çıktı. Ancak AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız üyeler, TOGG alınmasını onayladı. CHP'li üyelerden ret oyu gelmesi, Meclis'te yankı uyandırdı. Başkanı Serhat Oğuz, "Bu tipik CHP mantalitesidir!" ifadesini kullandı.



        KAHİRE İLE YENİ DÖNEM
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Kupası'nın açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşması ile başlayan normalleşme süreci sonrasında yeni bir adım daha atıldı. Buna göre iki ülke arasında büyükelçi atamaları yapıldı. Türkiye'nin, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği açıklandı.



        MACRON TEHDİT
        Fransa polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de, 17 yaşındaki sürücü Nael M.'yi kurşunladı. Afrika kökenli genç kurtarılamadı. O günden sonra Fransa karıştı. 3 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Her gün 40 binin üzerinde polis görev yaptı. Ülkesi günlerdir yangın yerine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylara müdahale eden polislerle Paris'te bir restoranda toplandı. Fransız basınının iddiasına göre Macron polislere desteğini açıkladı. Çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini anlattı. "Bunların ceplerine dokunmak lazım. Ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı" ifadesini kullandı.


            55 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 55 milyon 808 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 684'er, 4 bilenler bin 60'şar, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

            AKADE'PES'YEN!
            ATV'nin fenomen yarışması Milyoner'e, 19 yıllık akademisyen Damla Nurcan Özkılınç katıldı. Ancak 2. soruda takıldı. "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz geriye ne kalır?" denilince şaşırdı. 18 cevabını verip sosyal medyanın diline dolandı!

            'TIRAŞ'KADAN NAĞMELER
            Tatil yerlerindeki kazığa saç-sakal tıraşı da eklendi. Bodrum'da erkek kuaförleri, saç kesiminden 100 dolar, yani yaklaşık 2 bin 600 lira istedi. Çeşme'de de tıraşa, 750 TL fiyat biçildi!

            KAYDURAK
            Antalya'da Ali Cılga (65), aqua parkta kaydıraktan kaydı. Başını havuzun zeminine çarptı. Ne yazık ki kurtarılamadı!

            CANAVARLAR
            Eskişehir'de Sibel- Gökhan Tiftik çifti, bir suç nedeniyle tutuklanıp hapse atıldı. Kızları 6 yaşındaki Elif Nur (6) ve iki kardeşi babaannesi Cihangir Kurumlu'nun evinde kalmaya başladı. Ancak küçük kız rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Halası D.T., amcası S.T. ve babaanne K. hakkında, 'Çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şok bir detay ortaya çıktı. Yapılan Adli tıp incelemesi sonucu, Elif Nur ve diğer çocukların haftalarca herhangi bir besin yemedikleri raporda yer aldı. Üç kardeşin çatı arasında kaldıkları anlaşıldı.

            MAGANDA AĞLATTI
            Ağrı'nın Tutak ilçesinde, yakınlarının düğününde maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20) toprağa verildi. Savcı Sayan ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüdüğü belirtildi.

            HAYALET OPERASYON
            Ankara'da kendilerine MİT veya TSK mensubu, bakanlık çalışanı gibi gösteren 20 dolandırıcı takibe alındı. Bu kişilerin iş arayanları kamu kurumlarına sokma vaadiyle dolandırdıkları saptandı. Ankara polisinin 18 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 12 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 'Hayalet İz' adı verilen operasyonla zanlıların hepsi yakalandı.

            PUZZLE TESPİT
            İzmir'de kıskançlık nedeniyle 4 kişiyi öldürdükten sonra parçalayıp derin dondurucuya koyan katil S.H.'nin işlediği korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İzmir Adli Tıp Kurumu çalışanları 121 ceset parçasını gece gündüz çalışarak adeta puzzle gibi birleştirerek 2 günde 4 kişinin kimlik tespitini yapmayı başardı. DNA'dan kimlik tespitinin normal koşullarda 3-4 ay sürdüğü hatırlatıldı.

            KIR'GIZ'!
            Kırgız üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) ülkesinden özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da İstanbul'a geldi. Amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde dükkanının önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi.

            Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda geceledi. Yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kız, iddiaya göre 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne teslim edildi. Ancak genç kızın yanında bir erkekle polis merkezine geldiği ve herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı öğrenildi. Polis, genç kızı her yerde arıyor...

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            Haberler Yaşam ABD’de okuyan 25 Türk genci okullarını dereceyle tamamladı!
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