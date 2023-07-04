Zirvedeki Türk! Tunç Fındık cesaret isteyen projenin kahramanı oldu

Tunç Fındık, büyük cesaret isteyen projenin kahramanı oldu. Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıktı.

Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Fındık, "Yaklaşık 20 yıllık tırmanış faaliyeti oldu. Kendi imkanlarımla, ufak tefek sponsorluklarla gerçekleştirdim. Sekiz bin metrelik dağlar benim için bitmiş değil. Seneye de gideceğim dağlar var. Zorlu bir süreç oldu. dağlara tırmanmak çok tehlikeli ve riskli. Çok mutluyum" dedi.