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    Zirvedeki Türk! Tunç Fındık cesaret isteyen projenin kahramanı oldu

    Dağcılık branşında “olimpiyat şampiyonluğu” olarak nitelendirilen ve Dünya’da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesinin son ayağı Pakistan’daki Nanga Parbat tırmanışını gerçekleştiren Tunç Fındık gururumuz oldu...

    Zirvedeki Türk

    Tunç Fındık, büyük cesaret isteyen projenin kahramanı oldu. Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıktı.

    Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Fındık, "Yaklaşık 20 yıllık tırmanış faaliyeti oldu. Kendi imkanlarımla, ufak tefek sponsorluklarla gerçekleştirdim. Sekiz bin metrelik dağlar benim için bitmiş değil. Seneye de gideceğim dağlar var. Zorlu bir süreç oldu. dağlara tırmanmak çok tehlikeli ve riskli. Çok mutluyum" dedi.

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