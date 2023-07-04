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    • Yaşam
    • 04.07.2023 09:22
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    • 04.07.2023 09:54
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Ankara dahil çok sayıda ile yeni uyarı! Sıcak havalara aldanmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Temmuz hava durumu...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den kritik uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 34°C
    Az bulutlu

    EDİRNE °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 32°C
        Az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MERSİN °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 32°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KAYSERİ °C, 34°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                    BATI KARADENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    BOLU °C, 28°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KASTAMONU °C, 30°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİNOP °C, 28°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ZONGULDAK °C, 27°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                    RİZE °C, 28°C
                    Az bulutlu ve açık

                    SAMSUN °C, 28°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                        TOKAT °C, 33°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        TRABZON °C, 27°C
                        Az bulutlu ve açık

                        DOĞU ANADOLU
                        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        ERZURUM °C, 28°C
                        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        IĞDIR °C, 35°C
                        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            MALATYA °C, 35°C
                            Az bulutlu ve açık

                            VAN °C, 26°C
                            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            GÜNEYDOĞU ANADOLU
                            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                            DİYARBAKIR °C, 40°C
                            Az bulutlu ve açık

                            GAZİANTEP °C, 38°C
                            Az bulutlu ve açık

                            MARDİN °C, 37°C
                            Az bulutlu ve açık

                            ŞANLIURFA °C, 40°C
                            Az bulutlu ve açık

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                            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Ankara dahil çok sayıda ile yeni uyarı! Sıcak havalara aldanmayın
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