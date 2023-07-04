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    • Yaşam
    • 04.07.2023 08:40
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    • 04.07.2023 08:40
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    Rusya'dan Yunanistan'a giden tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!

    Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğundaki "Northsea-1" isimli tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Kıyı Emniyetinin müdahale ettiği gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

    Boğaz’da arıza

    Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

    Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğundaki "Northsea-1" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Uzunburun mevkisi açıklarında arızalandı.

    KIYI EMNİYETİ MÜDAHALE ETTİ
    Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

    Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

    Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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    Haberler Yaşam Rusya'dan Yunanistan'a giden tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!
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