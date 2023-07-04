Bursa'da 2 kişi motosikletin devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
150 METRE SAVRULDU
Kaza, saat 23.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Gürsu ilçesinde spor salonu işleten Mustafa Kaan Orhan, doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının Görükle Spor Parkı'nda organize ettiği kutlamaya katılmak üzere 16 AZD 714 plakalı motosikletle yola yola çıktı.
Kent merkezinden İzmir istikametine giden Orhan yönetimindeki motosiklet, Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet 150 metre sürüklenirken sürücü Mustafa Kaan Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ yola savruldu.
YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Orhan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.