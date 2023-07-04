Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.07.2023 06:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2023 06:13
    ABONE OL

    Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptı: 2 ölü

    Bursa'da arkadaşlarının kendisi için organize ettiği doğum günü kutlamasına katılmak üzere yola çıkan Kaan Orhan'ın (27) kullandığı motosiklet, aşırı hız nedeniyle devrilerek yaklaşık 150 metre sürüklendi. Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ (50) hayatını kaybederken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

    AJANSLAR
    Doğum gününde aşırı hız kurbanı oldu

    Bursa'da 2 kişi motosikletin devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

    150 METRE SAVRULDU
    Kaza, saat 23.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Gürsu ilçesinde spor salonu işleten Mustafa Kaan Orhan, doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının Görükle Spor Parkı'nda organize ettiği kutlamaya katılmak üzere 16 AZD 714 plakalı motosikletle yola yola çıktı.

    Kent merkezinden İzmir istikametine giden Orhan yönetimindeki motosiklet, Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet 150 metre sürüklenirken sürücü Mustafa Kaan Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ yola savruldu.

    YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Orhan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        Tedavi altına alınan Mustafa Kaan Orhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
        Orhan'ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yapan arkadaşları ise kaza haberinin ardından olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Orhan ile Bozdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polisin olay yerindeki incelemesi ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

            SAATTE 299 KİLOMETRE HIZ
            Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Kaan Orhan'ın hız tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir paylaşımda, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoya, 'Hayatın başladığı nokta' notu düştüğü görüldü.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            CHP’de ’belediye’ ihtilali! İmamoğlu ve değişim...
            Haberler Yaşam Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptı: 2 ölü
                loading
                SON DAKİKA