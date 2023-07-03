Kurban Bayramı tatili dönüş çilesi!





KEMAL BEY 'DEVA'SIZ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığını destekleyen DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Partiye, toplamda 38 vekil kazandırdı. Kendi tabanını kızdırdı. Buna rağmen 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "O vekiller anamızın ak sütü gibi helal" dedi. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin de bu tartışmayı alevlendirdi. Hak yiyerek kontenjan elde ettiklerini kabul etmedi. "CHP ile işbirliğinde karşılığını alamadık" sözlerini kaydetti. Bunu duyan CHP'liler, "Daha ne olacaktı. CHP'nin tüm vekillerini alsaydınız bari" diye tepki gösterdi.

SİYASİ RÜŞVET ADIMI!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlatacağı yürüyüş öncesi konuştu: Hala bana birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Kılıçdaroğlu 'Kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim" dedi.