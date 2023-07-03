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    Kurban Bayramı tatili dönüş çilesi!

    Kurban Bayramı tatili bitti. Bugün işbaşı yapacak vatandaşlar, çalıştıkları illere dönmek için çile çekti. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Dön’iş’ çilesi!

    9 günlük bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüş çilesi çekti. Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik yoğunluğu gözlendi.

    Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi ile şehirlerarası yolların kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da da araçlar adım adım ilerledi. Uyarılar, önlemler ise bayram tatilinde yine kazaların önüne geçemedi. Yaralamalı ve ölümlü kazalar birbirini izledi. Tüm olumsuzluklara ve çilelere rağmen çalıştıkları şehirlere ulaşan vatandaşlar, bugün işlerine gitti.

    TÜRK USULÜNE 'GELİN'
    İstanbul'da satış temsilcisi olan Erkut Yıldız, Polonyalı Martyna Zaja ile tanıştı. Amasya Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda nikah kıydı. Zaja, misafirlerle halay çekip yöresel oyunlar oynadı. Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, "Türk usulü düğüne eşim karar verdi" dedi.



    GÖRMESE DE 'YAŞAR'
    Mersin'de ayakkabıcı İbrahim Yaşar Koçak (57), 2010'da gözündeki damarların kuruması neticesinde görme yetisini kaybetti. İki gözünün de görmemesi nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Koçak, sokakta duyduğu keman sesinden etkilendi. Keman alarak bir yıl evde kendi başına keman çalmayı denedi. Daha sonra bir müzik öğretmeninden ders alıp kendini geliştirdi. Koçak, orkestrada yer alacağı günün hayalini kurduğunu söyledi.



        'SİPER'BER OLDULAR
        Balıkesir'de Prof. Dr. Korhan Berzeg, 17 Haziran sabahı yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile evden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Berzeg'i arama çalışmaları 16. gününde de devam etti. 100 kişilik uzman ekiplere JAK'a bağlı kadavra köpeği Siper ve iz takip köpeği Yanal da katıldı. Berzeg'in yürüyüşe terlik ve atletiyle çıktığı anlaşıldı.
        MUHARREM DOĞANTEZ

        REJİMİ 'KATE'YEN AKSATMIYOR
        Prenses Kate Middleton, üç çocuk dünyaya getirdi. Buna rağmen fit görünümü korumasını bildi. Herkes yaptığı rejimi merak etti. Bir dergi, prensesin rejim listesini servis etti:
        Kendisıinıin yaptığı baharatlı ev yemeklerini ve tavuk etini tercih ediyor.
        Suşi yemeyi seviyor.
        Sabahları içinde spirulina yosunu, lahana, matcha adı verilen ince öğütülmüş yeşil çay tozu, ıspanak, marul, kişniş ve yaban mersini bulunan smoothie içmeyi aksatmıyor...



        KEMAL BEY 'DEVA'SIZ!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığını destekleyen DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Partiye, toplamda 38 vekil kazandırdı. Kendi tabanını kızdırdı. Buna rağmen 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "O vekiller anamızın ak sütü gibi helal" dedi. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin de bu tartışmayı alevlendirdi. Hak yiyerek kontenjan elde ettiklerini kabul etmedi. "CHP ile işbirliğinde karşılığını alamadık" sözlerini kaydetti. Bunu duyan CHP'liler, "Daha ne olacaktı. CHP'nin tüm vekillerini alsaydınız bari" diye tepki gösterdi.

        SİYASİ RÜŞVET ADIMI!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlatacağı yürüyüş öncesi konuştu: Hala bana birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Kılıçdaroğlu 'Kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim" dedi.



            BABAYA SON VEDA
            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık (83), 30 Haziran'da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıymık için dün Hanifi Şireci Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in taziyeleri kabul ettiği cenazeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı namazın ardından cenaze, asri mezarlıktaki aile kabristanda defnedildi.

            52 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 52 milyon 385 bin lira devretti. 5 bilenler 30 bin 514'er, 4 bilenler bin 48'er, 3 bilenler ise 6'şar lira alacak.

            3 KİŞİYE 261'ER BİN
            5+1 BİLEN 3 kişi, 261 bin 877'şer lira kazandı. 5 bilenler 8'er bin, 4+1 bilenler 905'er, 4 bilenler 76'şar, 3+1 bilenler 46'şar, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira ikramiye alacak.

            ACI HAYAT
            Antalya'da estetisyen Hatice Ebru Kaplan, motosikletine bindi. Kontrolü kaybetti. Önünde seyreden kamyona çarpıp devrildi. Hemen hastaneye yetiştirildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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            Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili dönüş çilesi!
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