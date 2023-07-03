Kurban Bayramı tatili dönüş çilesi!

9 günlük bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüş çilesi çekti. Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik yoğunluğu gözlendi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi ile şehirlerarası yolların kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da da araçlar adım adım ilerledi. Uyarılar, önlemler ise bayram tatilinde yine kazaların önüne geçemedi. Yaralamalı ve ölümlü kazalar birbirini izledi. Tüm olumsuzluklara ve çilelere rağmen çalıştıkları şehirlere ulaşan vatandaşlar, bugün işlerine gitti.
TÜRK USULÜNE 'GELİN'
İstanbul'da satış temsilcisi olan Erkut Yıldız, Polonyalı Martyna Zaja ile tanıştı. Amasya Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda nikah kıydı. Zaja, misafirlerle halay çekip yöresel oyunlar oynadı. Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, "Türk usulü düğüne eşim karar verdi" dedi.
GÖRMESE DE 'YAŞAR'
Mersin'de ayakkabıcı İbrahim Yaşar Koçak (57), 2010'da gözündeki damarların kuruması neticesinde görme yetisini kaybetti. İki gözünün de görmemesi nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Koçak, sokakta duyduğu keman sesinden etkilendi. Keman alarak bir yıl evde kendi başına keman çalmayı denedi. Daha sonra bir müzik öğretmeninden ders alıp kendini geliştirdi. Koçak, orkestrada yer alacağı günün hayalini kurduğunu söyledi.