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    • Yaşam
    • 02.07.2023 13:22
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    • 02.07.2023 13:22
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    Diyanet İşleri Başkanlığı hastalanan hacı adaylarını ambulans ve orobüslerle Arafat’a çıkardı

    Diyanet İşleri Başkanlığı; Hac ibadeti sırasında hastalanan hacı adaylarını ambulans ve otobüslerle Arafat’a taşıdı. Mekke Diyanet Hastanesi Başhekimi Murat Türkyılmaz “Terviye günü Arafat’a sağlık ekibi olarak çıktık. Terviye gününden Arefe gününe kadar hacılarımıza kesintisiz hizmet verdik. Bin 500’e yakın hacımızı tedavi ettik. Tüm hacılarımızı gerek otobüslerle gerek ambulanslarla hasta hacılarımızı hastanemize indirdik" dedi.

    Hacı adayları ambulans ve otobüslerle arafat’a taşındı

    Mekke Diyanet Hastanesi'nden alınan hacı adayları ambulans ve otobüslere alındı ve Arafat'a çıkarıldı.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Vakfe duasının ardından hacı oldu.

    TÜRKYILMAZ: BİN 500'E YAKIN HACIMIZI TEDAVİ ETTİK
    Sabah'ta yer alan habere göre, Mekke Diyanet Hastanesi Başhekimi Murat Türkyılmaz, "Terviye günü Arafat'a sağlık ekibi olarak çıktık. Terviye gününden Arefe gününe kadar hacılarımıza kesintisiz hizmet verdik. Bin 500'e yakın hacımızı tedavi ettik. Tüm hacılarımızı gerek otobüslerle gerek ambulanslarla hasta hacılarımızı hastanemize indirdik" ifadelerini kullandı.

        DİYANET SAHRA HASTANESİ KURDU
        Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Arafat'ta sahra hastanesi kurarak Türk hacı adaylarının kullanımına açmıştı.

        360 sağlık personelinin hizmet verdiği hastane son Türk hacı bölgeden ayrılıncaya kadar hizmet verdi.

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta da sahra hastanesi kurduklarını belirterek, "Hastalarımız için Arafat'ta bir sahra hastanesi kurduk, orada vakfelerini yapma imkânı sağlıyoruz. Diyanet olarak sağlığa göstermiş olduğumuz ehemmiyetten dolayı en ufak bir ihmale fırsat vermeyecek şekilde titiz çalışmalarla başarılı oluyoruz.

            Ayniyatta yapılan işlerde hiçbir ihmalin olmaması, anlık işlerin aksamaması gerekiyor. Herhangi bir aksama veya sıkıntı olmadan, problem yaşamadan son hacımızı uğurlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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