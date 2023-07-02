Diyanet İşleri Başkanlığı hastalanan hacı adaylarını ambulans ve orobüslerle Arafat’a çıkardı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta da sahra hastanesi kurduklarını belirterek, "Hastalarımız için Arafat'ta bir sahra hastanesi kurduk, orada vakfelerini yapma imkânı sağlıyoruz. Diyanet olarak sağlığa göstermiş olduğumuz ehemmiyetten dolayı en ufak bir ihmale fırsat vermeyecek şekilde titiz çalışmalarla başarılı oluyoruz.