Diyanet İşleri Başkanlığı hastalanan hacı adaylarını ambulans ve orobüslerle Arafat’a çıkardı

Mekke Diyanet Hastanesi'nden alınan hacı adayları ambulans ve otobüslere alındı ve Arafat'a çıkarıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Vakfe duasının ardından hacı oldu.
TÜRKYILMAZ: BİN 500'E YAKIN HACIMIZI TEDAVİ ETTİK
Sabah'ta yer alan habere göre, Mekke Diyanet Hastanesi Başhekimi Murat Türkyılmaz, "Terviye günü Arafat'a sağlık ekibi olarak çıktık. Terviye gününden Arefe gününe kadar hacılarımıza kesintisiz hizmet verdik. Bin 500'e yakın hacımızı tedavi ettik. Tüm hacılarımızı gerek otobüslerle gerek ambulanslarla hasta hacılarımızı hastanemize indirdik" ifadelerini kullandı.