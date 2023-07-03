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    • Yaşam
    • 03.07.2023 08:49
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    • 03.07.2023 09:30
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    Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Diyarbakır feci bir kaza yaşandı. Bir otomobil seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Diyarbakır’da feci kaza!

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Çınar'ın Başaklı Mahallesi mevkisinde M.T'nin (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

    Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

    Kazada, otomobilde bulunan S.T. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, B.T. (27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: Ölü ve yaralılar var
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