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    • Yaşam
    • 03.07.2023 06:17
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    • 03.07.2023 06:17
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    Seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

    Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan iki sürücünün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    Samsun’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

    Samsun'un Bafra ilçesinde, iki otomobilin çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
    Sinop-Samsun kara yolunda, Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.'nin kullandığı 55 ACT 814 plakalı otomobil, önünde giden Yasin Bircan'ın kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen 55 JZ 826 plakalı otomobilde bulunan Davut Bircan (24) ve Emirhan Bircan (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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