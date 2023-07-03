200 kiloya çıkan Aysel Dönmez'in acı hikayesi herkesi duygulandırdı: 7 yıldır evden çıkamıyor!

Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim" diye konuştu.

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