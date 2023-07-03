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    • Yaşam
    • 03.07.2023 12:11
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    • 03.07.2023 12:30
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    200 kiloya çıkan Aysel Dönmez'in acı hikayesi herkesi duygulandırdı: 7 yıldır evden çıkamıyor!

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'fil hastalığı' nedeniyle 200 kiloya ulaşıp, 7 yıldır evden çıkamayan Aysel Dönmez’in acı hikayesi herkesi duygulandırdı. Hastalandığı zaman merdivenli itfaiye ile dışarı çıktığını söyleyen  Aysel Dönmez "7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

    DHA
    takvim.com.tr
    7 yıldır evden çıkamıyor!

    Kurtuluş Mahallesi'nde eşi İbrahim Dönmez (51) ile oturan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı.

    200 kilo ağırlığına ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve 7 yıldır eve mahkum olan Aysel Dönmez, kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, çok zor bir yaşam sürdüğünü anlattı.

    Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, evin bakımını ise İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin üstlendiğini söyledi.

        'İTFAİYE ARACI BALKONDAN ÇIKARIYOR'
        Tek isteğinin kilo verip, sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Dönmez, "Kilom nedeniyle yattığım çekyat zamanla aşınıp, zarar görüyor. Hastalandığım zaman merdivenli itfaiye aracı gelip, beni balkondan alarak çıkarıyor.

        7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

        "HAYATIM ZİNDANA DÖNDÜ"
        Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten.

            Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim" diye konuştu.

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            Haberler Yaşam 200 kiloya çıkan Aysel Dönmez'in acı hikayesi herkesi duygulandırdı: 7 yıldır evden çıkamıyor!
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